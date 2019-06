Send til din ven. X Artiklen: Stem personligt - så får din stemme større betydning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stem personligt - så får din stemme større betydning

Sjælland - 05. juni 2019 kl. 07:45 Af Gunner Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi bombarderes i disse dage med budskaber fra partierne og kandidaterne om, at vi skal stemme personligt - underforstået på netop denne kandidat ...

Men giver det egentlig mening at sætte krydset ud for et af kandidatnavnene på stemmesedlen i stedet for ud for det pågældende partinavn?

Ja, det gør det faktisk, for ved at stemme personligt får du som vælger større indflydelse på valgresultatet, end hvis du blot sætter dit kryds ved et parti.

Selvfølgelig har du stadig kun én stemme - og i begge tilfælde regnes den med for det parti, du har stemt på, når det samlede valgresultat skal gøres op.

De 175 danske mandater fordeles i første omgang til partierne ud fra, hvor mange stemmer de sammenlagt har fået - altså både listestemmer og personlige stemmer.

Hvis du vælger blot at stemme på et parti - måske fordi du ikke synes, du kender nogen af partiets kandidater godt nok til at ville stemme på dem - er din stemmes betydning dermed overstået. Du har altså været med til at bestemme mandatfordelingen i Folketinget.

Men hvis du vælger at stemme personligt, deltager din stemme også i den næste fordeling. For inden for de enkelte partier skal de mandater, som det samlede stemmetal giver dem, fordeles blandt de opstillede kandidater. Og det er her, de personlige stemmer bliver afgørende. Når partiernes mandater er fordelt på de enkelte storkredse, fordeles det eller de mandater, partiet har fået i storkredsen, mellem de kandidater, der har fået flest stemmer.

Faktisk kan man komme ud for situationer, hvor det ikke er den kandidat, som sammenlagt i storkredsen har fået flest stemmer, der får partiets mandat, og det skyldes, at listestemmerne som udgangspunkt fordeles blandt kandidaterne i den enkelte opstillingskreds, ikke på storkredsplan - og dermed kan en kandidat, der har fået mange personlige stemmer overalt i storkredsen, få sammenlagt flere stemmer end en kandidat, der godt nok har fået flere personlige stemmer, men kun i en enkelt eller få opstillingskredse.

Den seneste valglovsændring har dog betydet, at det enkelte parti kan vælge kun at lade de personlige stemmer være afgørende.

Hvis du vælger kun at stemme på partiet/listen, vælger du samtidig, at du ikke vil have indflydelse på, hvilken kandidat der skal have partiets mandat i din storkreds - men overlade det til de andre, der stemmer på dit parti, at træffe den beslutning.

Så der er altså rigtig gode argumenter for at stemme personligt - og hvis du ikke synes, du kender kandidaterne godt nok, kan du jo få et bedre kendskab ved for eksemepl at studere de øvrige sider i dette tillæg ...