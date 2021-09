Udover Danmark kan elever på Grønland og Færørerne også stemme til Skolevalg. Foto: Screenshot fra Folketingets hjemmeside - ft.dk.

Statsminister udskriver skolevalg: Elever skal have stemme i debatten

Sjælland - 28. september 2021 kl. 10:29 Af Martin Olsen Kontakt redaktionen

Mens de voksne må væbne sig med tålmodighed indtil 16. november med at gå til stemmeurnerne til årets kommunal og regionsrådsvalg, ja så kan de ældste skoleelever allerede sætte kryds i kalenderen og ved deres foretrukne parti den 14. oktober. Her afholdes såkaldt Skolevalg for cirka 80.000 elever på 8.-10. klassetrin på 749 skoler landet over. Valget gennemføres så realistisk som muligt med valgtilforordnede, valgkamp, stemmesedler og valgurner, ligesom statsminister Mette Frederiksen (S) officielt udskrev valget for skoleeleverne i søndags.

Ret til at være med Og selvom både statsministeren og Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2. tidligere har været ude med riven efter de unges opførsel under coronapandemien og påtalt, at de holdt for mange komsammener, så roser førstnævnte alligevel i hvert fald de ældre skolebørns indsats under pandemien samlet set.

- Jeg synes, vi alle sammen har en ret til at engagere os, ikke være ligeglade, ikke kun kæmpe for sig selv, men også kæmpe for nogle af de andre. Og det var I rigtig gode til at gøre under coronaen. Danmark er kommet meget bedre igennem den her krise, end vi overhovedet havde turdet håbe på, og det skyldes en fælles indsats ikke mindst fra jer, tak for det. Også et stort tak for det kæmpestore engagement, I viser i klimakampen. I har rykket den politiske dagsorden og os politikere, siger Mette Frederiksen i en video, som statsministeriet har offentliggjort på sin hjemmeside i anledning af skolevalget, og som man må forstå er henvendt til de unge demokratiske borgere i folkeskolernes ældste klasser.

I Folketingens kommunikationsafdeling forklarer man, at Skolevalg gennemføres for at forberede den næste generation til at agere i det demokratiske samfund.

Fokus på tone - Det (skolevalget red) skal styrke den politiske selvtillid hos den næste generation og vænne dem til at stemme. Vi har i år særligt fokus på tonen i debatten. Her er vinklen, at de unge er usikre på at blande sig i debatter på grund af den hårde tone. Forhåbentlig er de unge bedre end de voksne til at tale pænt, selv om de er uenige, forklarer Christian Juul Lentz, projektleder for Skolevalg i Folketingens kommunikationsenhed, til avisen.

Han tilføjer, at som noget nyt i år skal eleverne lave et nyhedsinterview i den anden uge af Skolevalg. Tidligere skulle eleverne lave en valgkampagne.

Eleverne i folkeskolens udskoling har tidligere ivrigt deltaget i skolevalgene, og således har stemmeprocenterne været pæne og støt stigende på mellem 78,3 procent det første år i 2015 og hele 86 procent i 2019, hvilket var en anelse højere end de voksnes deltagelse ved det rigtige folketingsvalg samme år. Skolevalg arrangeres af Folketinget og

Børne- og Undervisningsministeriet i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd. Under valgkampen får cirka 450 skoler besøg af partiernes ungdomspolitikere til en debat. Ved seneste Skolevalg fik de røde partier 48,8 procent og de blå partier 51,2 procent af stemmerne fra de unge skoleelever på landsplan. I Region Sjælland var fordelingen 46,9 procent til de røde partier og 53,1 procent til de blå.

