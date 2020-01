Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) har besluttet at samle Ankestyrelsen i København og Aalborg. Det betyder, at afdelingen i Ringsted rykker til København. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Statslige job bliver trukket til København

Sjælland - 10. januar 2020

Mens Lars Løkke Rasmussen (V) sad på statministerposten blev der i »Bedre Balance 1 og 2« bebudede udflytning af statslige arbejdspladser fra København for at modvirke bevægelsen af offentlige job, der rykker mod hovedstaden. Men kun halvdelen af de udmeldte 2200 statsjob, som skal rykke til Region Sjælland, er endnu flyttet ud, og nu flytter flere statslige job den anden vej.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) har besluttet, at Ankestyrelsen, som hidtil har ligget i Ringsted, Aalborg og København, skal samles i København og Aalborg.

Konkret flytter cirka 20 årsværk fra Ringsted, når Ankestyrelsens lejemål i Familieretshuset (statslig myndighed, som bl.a. behandler sager om børn i skilsmissefamilier) i Ringsted ophører 1. marts.

- Derfor har vi besluttet, at samle det kommunale og regionale tilsyn under Ankestyrelsen i København. Det vil frigøre ressourcer til at nedbringe sagsbehandlingstiden til gavn for borgerne, siger Astrid Krag.

Minister: Betyder ikke færre job Ifølge social- og indenrigsministeren giver den samlede flytte-pakke, at lukningen af Ankestyrelsen i Ringsted ikke giver færre statslige jobs i provinsen.

- Vi udvider antallet af årsværk i Ankestyrelsens afdeling i Aalborg med 20 årsværk. Det betyder, at vi samlet set fastholder samme andel af statslige arbejdsplader uden for København, som hidtil, siger hun.

Borgmester: De skulle bare have spurgt Familieretshuset skal have flere medarbejdere og har derfor brug for pladsen. Men Ringsted Kommune kunnet sagtens have fundet andre lokaler til Ankestyrelsen.

- De skulle bare have spurgt, siger borgmester Henrik Hvidesten (V) og fortsætter:

- Jeg synes, det er den helt forkerte vej at gå. Venstre går ind for udflytningen af flere statslige arbejdspladser for at sikre bedre balance i samfundet, men det gør den nuværende regering så ikke, når de i stedet trækker arbejdspladser ind til København.

Fastholder lukning Folketingsmedlem Louise Schack Elholm (V), der er i Ringsted-Sorøkredsen, har stillet spørgsmål til ministeren om sagen og fået svaret, at ministeren holder fast i at lukke Ankestyrelsens kontor i Ringsted.

- Det er jeg stærkt bekymret over, men det er jo en politisk uenighed. Vi vil gerne have arbejdspladser til Region Sjælland og resten af landet, og den socialdemokratiske regering havde jo ellers sagt, at de bakkede op om udflytningen. Men nu centraliserer de i stedet for, siger Louise Schack Elholm.

Ankestyrelsen afgør bl.a. klager over kommuner og regioner og laver undersøgelser om social- og beskæftigelsesområdet. Styrelsens kontor i Ringsted kom til sammen med Statsforvaltningen Sjælland (nu Familieretshuset) i 2012.

Boligminister Kaare Dybvad (S) er kendt som stærk fortaler for flere offentlige job uden for hovedstaden og afviser, at regeringen har mistet fokus på statsjob i provinsen - fx etableres der fire nye skattecentre.

