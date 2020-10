Det går ikke at tale usandt over for sin gruppe eller offentligheden. Det kan vi hverken leve med eller stå på mål for, siger Zenia Stampe (R). Foto: Thomas Olsen

Stampe om Østergaard-Exit: Politikere må leve op til højere standarder

Sjælland - 09. oktober 2020 kl. 08:57 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Folketingsmedlem Zenia Stampe står 100 procent bag Det Radikale Venstres nye politiske leder Sofie Carsten Nielsen, selv om Carsten Nielsen stod last og brast med Morten Østergaard og afviste at fortælle, at det var ham, der havde krænket folketingsmedlem Lotte Rod i 2011.

Først halvanden time inde i onsdagens gruppemøde, som egentlig skulle have været en principiel diskussion om partiets kommende samværspolitik, kom det frem, at Østergaard var inhabil.

- Når Sofie Carsten Nielsen ikke fortalte det til hele verden, var det først og fremmest af hensyn til Lotte Rod. Lotte ønskede ikke at hænge Morten ud, men ville bruge eksemplet i anonymiseret form (at Østergaard befølte hendes lår, red.) for at få sat gang i en principiel debat om sexisme i partiet og samfundet generelt. Men da Morten Østergaard sagde, at han var habil, og det så viste sig, at han ikke var det, så måtte han trække sig. Vi kunne ikke være sikre på, at sagen var behandlet betryggende. Og det går ikke at tale usandt over for sin gruppe eller offentligheden. Det kan vi hverken leve med eller stå på mål for, siger Zenia Stampe, der er valgt i Sjællands Storkreds.

Efter det dramatiske gruppemøde med stort presseopbud har Lotte Rod fået meget grove kommentarer på Facebook.

- Hvis man er i tvivl om, hvorfor kvinder ikke altid vil stå frem og fortælle om krænkelser, så skal man bare se på kommentarsporene. Det er meget voldsomt og viser tydeligt, hvilke omkostninger det kan have at stå frem, siger Zenia Stampe.

Avisen spurgte, om Morten Østergaard ikke kunne have vendt sagen til partiets fordel ved at påtage sig ansvaret tidligere.

- Jeg ved simpelthen ikke, om han kunne have overlevet politisk med troværdighed. Hvis man sætter en meget høj standard, så er det svært at agere med politisk troværdighed, hvis man ikke selv kan leve op til den.

Overser krænkelser

Med Morten Østergaards afgang kan De Radikale fortsætte en offensiv politik imod sexisme og sexchikane.

- Ved at trække sig ryddede han vejen for, at partiet kan fortsætte den kurs med troværdighed, og det synes jeg, at vi kan takke ham for. Der er helt sikkert mænd, der har gjort langt værre ting, og jeg kan derfor godt forstå, hvis nogen synes, at det er uretfærdigt, at det er Morten, der skal betale prisen. Men med den barre, vi selv har sat, og den manglende ærlighed omkring habilitetsspørgsmålet, så har jeg svært ved at se, at det kunne være endt anderledes, siger Zenia Stampe.

Internt er partiet ved at tage skridt til at udvikle en samværspolitik, og der er dialog med Kvinfo om at gennemføre en afdækning af sexisme og sexchikane i baglandet.

- Jeg har aldrig arbejdet et sted, hvor der ikke var historier om lignende sager. Men vi er nu nået til et punkt, hvor vi begynder at kunne tale åbent om det. Sexisme er så udbredt i samfundet - især når der er alkohol involveret - at vi opfatter det som normalt og næsten ikke ser grænseoverskridende adfærd som en krænkelse. Vi har taget alt for let på både dem, der har gjort det, men vi har også overset, hvor store følger krænkelser har for dem, der er udsat for det.

Politik er ikke jura

En del undrer sig over, at uønskede berøringer på låret for flere år siden kan betyde, at en partileder må træde tilbage.

- Det er klart, at der er forskel på grovheden i de krænkelser, som kommer frem i øjeblikket. Og jeg forstår godt, hvis folk mener, at konsekvensen ikke står mål med overgrebet. Men politik er noget andet end retssystemet. Der gælder andre regler, politikere kan godt ryge på ting, der ikke er strafbare. Når vi prædiker, må vi også kunne leve op til det selv, så vi skal være ekstra omhyggelige for at leve op til vores egne standarder og være ærlige om det, når det indimellem ikke lykkes, siger Zenia Stampe.

Østergaards afsked var ikke mindst nødvendig med tanke på de forestående finanslovsforhandlinger og De Radikales kamp for at få regeringen til at speede klimakampen op.

- Den kolde analyse er, at hvis han var fortsat, ville det fuldstændigt have lammet os. Vi skal have styrke og en stærk formand. Man kan godt begræde og beklage forløbet. Men det kunne ikke have være meget anderledes.

