DLF bruger mange ressourcer på at forske i græs- og kløversorter, der er mere modstandsdygtige overfor sygdomme og udsving i vejret. Foto: DLG Foto: Steffen Stamp

Stærk vækst på top- og bundlinje i DLF

Sjælland - 24. september 2020 kl. 17:48 Af Anders Spanggaard

Koncernsætningen i frøvirksomheden DLF rundede 7.437 millioner kroner i det seneste regnskabsår 2019/20. Det er en fremgang på 2.143 millioner kroner eller 40 procent i forhold til regnskabsåret 2018/2019. Samtidig er indtjeningen steget 45,5 procent efter driftsomkostninger.

Købet af frøvirksomheden PGW Seeds, der har aktiviteter i New Zealand, Australien, Argentina, Uruguay og Brasilien, tegnede sig for hovedparten af omsætningsvæksten i foder- og plænefrøaktiviteterne. Korrigerer man for DLF's opkøb af PGW Seeds, skønnes omsætningsvæksten at have udgjort fire procent.

Truels Damsgaard, administrerende direktør i DLF, glæder sig over det flotte regnskabsresultat oven på en sæson, hvor integrationen af mange nye medarbejdere har fyldt godt i kalenderen.

- Først og fremmest glæder jeg mig over en vellykket integration af PGW Seeds på den sydlige halvkugle. Der har været fokus på at implementere vores nye koncern- og ledelsesstruktur, og vi er nået rigtigt langt i den proces. Internt deler vi megen værdifuld information om dynamikken i frømarkederne, som vi aktivt kan udnytte i hele værdikæden fra forskning og udvikling til afsætningsleddet, siger Truels Damsgaard.

Rekordhøst Mere end 100.000 tons kløver- og græsfrø producerede DLF's medlemmer i 2019. Det er rekord og foreløbig kulmination på en udvikling på en udvikling, hvor høstarealet har været opadgående med en årlig gennemsnitlig arealstigning på fem procent over en 10-årig periode.

Bestyrelsesformand i DLF AmbA, Christian Høegh-Andersen, glæder sig over, at DLF gennem en årrække er lykkedes med at sikre en høj indtjening hos de danske ejere.

- Jeg er både glad og stolt over, at kløver- og græsfrø i det seneste årti er gået fra at være en god vekselafgrøde til at være en højværdiafgrøde. Det er ikke mindst et resultat af de konsolideringer, som DLF har været en vigtig del af, siger bestyrelsesformanden.

Christian Høegh-Andersen konstaterer, at den store investering på den sydlige halvkugle allerede i år har leveret på forretningsplanen:

- Vi har investeret et meget stort beløb i opkøbet af PGW Seeds. Det er vigtigt for både ledelsen og bestyrelsen, at vi nu kan vise vores ejere, at investeringen leverer det afkast, vi regnede med.

Eksporten af frø fra Danmark er mere end tredoblet siden 1995 (fra en mia. kr. til 3,4 mia. kr. i 2019). Til sammenligning er fødevareklyngens samlede eksport fordoblet i samme periode. Den danske kløver- og græsfrøeksport satte for andet år i træk rekord i 2019/20 med en fremgang på ca. fem pct. til 110.000 tons.