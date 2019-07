Modelfoto

Stadig færre får indbrud i private hjem

Sjælland - 17. juli 2019 kl. 14:51 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er skræmmende og irriterende, når ubudne gæster har gennemrodet huset og er rendt med værdierne.

Men heldigvis er det en oplevelse, som stadig færre får.

Nye tal for Danmarks Statistik viser, at der på landsplan blev anmeldt 4947 indbrud i private hjem i andet kvartal af 2019. Det er et fald på over 20 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

I Region Sjælland blev der begået 705 indbrud i beboelser i løbet af april, maj og juni i år. Mod 978 i samme periode sidste år.

I Region Hovedstaden blev der begået 1743 indbrud i beboelser i andet kvartal i år og 1873 i samme periode sidste år.

Aldrig været færre indbrud Samlet set har der aldrig tidligere været færre indbrud og tyverier, oplyser Danmarks Statistik.

Men vi kan stadig gøre mere for at indbrudssikre vores hjem.

- Det er rigtig glædeligt, at antallet af indbrud er faldende, og vi oplever en stigende interesse for at indbrudssikre sit hjem og tilmelde sig Nabohjælp. Tiltag, som vi ved, virker, når det gælder om at holde tyven på afstand, men vi er bestemt ikke i mål endnu. For der sker omkring tre gange så mange indbrud i private hjem i Danmark som i Sverige, Norge og Tyskland, udtaler Britt Wendelboe, der er programchef i TrygFonden og repræsentant for Bo trygt! i en pressemeddelelse.

FAKTA Så mange indbrud var der i 2. kvartal i år og samme periode sidste år i parantes:

Albertslund: 28 (14)

Brøndby: 32 (24)

Hvidovre: 74 (97)

Høje-Taastrup: 56 (50

Ishøj: 11 (16)

Rødovre: 53 (53)

Vallensbæk: 17 (17)

Allerød: 34 (59)

Egedal: 49 (61)

Fredensborg: 35 (32)

Frederikssund: 62 (25)

Furesø: 43 (90)

Gribskov: 39 (43)

Halsnæs: 26 (16)

Helsingør: 55 (42)

Hillerød: 56 (61)

Hørsholm: 39 (47)

Rudersdal: 110 (131)

Faxe: 21 (43)

Holbæk: 48 (73)

Kalundborg: 50 (70)

Næstved: 34 (106)

Odsherred: 34 (24)

Ringsted: 21 (46)

Slagelse: 66 (103)

Sorø: 35 (44)

Stevns: 24 (34)

Vordingborg: 28 (49)

Solrød: 17 (14)

Roskilde: 37 (78)

Greve: 71 (52)

Køge: 35 (69)

Lejre: 12 (30) Så mange indbrud var der i 2. kvartal i år og samme periode sidste år i parantes: Indbrudstyve har travlt i juli Juli er en af årets travleste måneder for indbrudstyve, der benytter sig af ferietomme huse og lejligheder.

Gode naboer er en af de bedste måder at beskytte sig mod tyven på. Naboer, der hilser på ukendte ansigter og spørger ind til deres ærinde på vejen, stresser en indbrudstyv, og vi ved, at aktiv nabohjælp kan forhindre op til hvert femte indbrud. Derfor er vi ekstra glade her i sommerferien for de mange nabohjælpere over hele landet, udtaler Emilie Birk Jørgensen, der er analytiker i Det Kriminalpræventive Råd.

Der er 285.000 nabohjælpere i Danmark, og du kan tilmelde dig på nabohjaelp.botrygt.dk

Klip hækken Et andet godt trick er at øge indsynet i haven ved at klippe hække og buske ned, så naboerne lettere kan se ind og hindre, at tyve kan arbejde uforstyrret, lyder af rådene fra Britt Wendelboe.

TrygFonden, Realdania, Bolius og Det Kriminalpræventive Råd (DKR) står bag indsatsen Bo trygt!, der har som målsætning at reducere antallet af indbrud i private hjem fra over 30.000 til under 10.000 om året.

Sidste år blev der begået 28.765 indbrud i beboelser. Og fem år tidligere - i 2013 - var tallet 41.888.

De 5 råd mod indbrud Vær en god nabohjælper: Hils på dem, du møder på din vej. Og brug Nabohjælps app til at fortælle nabolaget, hvis noget vækker mistanke, eller nogen har haft indbrud. Godt naboskab og fælles opmærksomhed øger tyvens risiko for at blive opdaget. Og det gør nabolaget mere trygt for dig. Hent appen eller læs mere på nabohjælp.dk.

