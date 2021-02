Sprang køen over: Alle partier kritiserer direktør-vacciner

I en udtalelse fra regionens forretningsudvalg lyder det: »Forretningsudvalget er enige om, at det var meget dårlig dømmekraft, at de pågældende direktører lod sig vaccinere. Forretningsudvalget tager således skarp afstand fra sygehusdirektørernes ageren i denne sag, der er stærkt kritisabel«.

- Vi har presset på for at få skærpet udtalelsen, så det står i utvetydige vendinger og sender et signal til frontpersonalet og de mange borgere, som venter på vaccinen.

Anne Møller Ronex (R) giver ikke meget for sygehusdirektørernes forklaring om, at der uventet var vacciner i overskud i de første dage.

- Jeg har haft tillid til, at der lå en minutiøs plan for vacciner, og den tillid har lidt et knæk. De kunne fx have forsøgt at give vaccinen til den kommunale hjemmesygepleje i stedet for sygehusledelsen, siger hun.