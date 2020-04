Se billedserie På vej til mødelokalet. Hvad skal du være opmærksom på der? Den viden kan du spille eller quizze dig til i den nye app fra Rambøll. Foto: Rambøll Danmark

Send til din ven. X Artiklen: Spil dig til viden om, hvordan du beskytter dig mod corona på jobbet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spil dig til viden om, hvordan du beskytter dig mod corona på jobbet

Sjælland - 28. april 2020 kl. 06:45 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny undersøgelse viser, at 61 procent af danskerne, er i tvivl om, hvordan de beskytter sig mod corona-smitte på arbejdspladsen. En ny gratis app fra Rambøll viser dig, hvor du skal være særlig opmærksom

Det ligner en scene i computerspillet Sims, når du bevæger dig rundt på den virtuelle arbejdsplads i den nye app "Forebyg Smitte på kontoret". App'en indeholder da også et spil i form af en quizz, der viser dig, hvor du er særlig udsat for at komme i kontakt med smitte, og når du er færdig, så ved du lidt mere om, hvordan du kan beskytte dig på arbejdspladsen.

"Det er helt naturligt, at danskerne er i tvivl om, hvordan de beskytter sig mod corona-smitte på arbejdspladsen, for det er en helt ny situation, som møder dem. Og mange er bekymrede for at blive smittet. Og derfor er det vigtigt, at medarbejderne kommer tilbage på kontoret på en sundhedsmæssig sikker måde," siger administrerende direktør hos Rambøll Danmark, Ib Enevoldsen.

Mange er bekymret for smitte Omkring 900.000 danskere arbejder på kontor, og en ny undersøgelse fra Yougov foretaget for Rambøll viser, at 61 procent af danskerne i høj eller mindre grad er i tvivl om, hvordan de beskytter sig mod smitte på arbejdspladsen.

Overordnet set er 83 procent af danskerne bekymrede for at blive smittet på arbejdspladsen. Det er særligt på toilettet (73 procent), men også ved sociale mødesteder som køkkenet/kaffeautomaten (72 procent), og når de passerer hinanden på gangen (70 procent), at danskerne er bekymrede for at blive smittet. Desuden er 41 procent bekymrede for at blive smittet under transporten til arbejdet.

"App'en "Forebyg Smitte på kontoret" hjælper de mange danskere, som er bekymrede for at blive smittet. Her kan de lære hvordan de bedst undgår smitte i for eksempel kantinen eller ved kaffeautomaten. Hos Rambøll har vi erfaret, at digital læring er den mest effektive måde at ændre adfærd på. Vi har for eksempel hjulpet vores kunder med at indføre nye adfærdsrutiner på byggepladsen, som har nedbragt antallet af arbejdsulykker," siger Ib Enevoldsen.

Trænet i at undgå smitte I appen skal man bevæge sig rundt i nogle typiske hverdagssituationer på kontoret, hvor der kan være en smitterisiko, og man bliver trænet i at undgå smitte i for eksempel elevatoren, omklædningen og i bussen til og fra arbejde. Til sidst ser man, om man har bestået testen.

App'en findes i PlayStore og i AppStore indenfor de nærmeste dage. Du kan også prøve spillet via computeren via dette link: https://ramboll.kanda.dk/TestBuilds/Office/PreventInfectionOffice/