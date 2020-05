Sparekassen Sjælland indfører negative renter

Sparekassen Sjælland-Fyns kunder skal nu til at betale for at have penge stående i banken.

- Det betyder, at hvis man er et ægtepar, kan man have op til 500.000 kroner stående, uden der kommer negative renter på. Umiddelbart vil jeg skyde på, at over 90 procent af vores kunder har mindre end 500.000 kroner stående. Så det er et mindretal, der bliver berørt af det her, siger Lars Petterson.