Sosu'er får samme corona-bonus

- Det er meget vigtigt for os, at vi og sygeplejersker bliver aflønnet ligeligt i denne situation. Så det er vi godt tilfredse med, for vores og sygeplejersker stå i samme situation, når de er frontpersonale, siger Pia Paaske, der er sektorformand for FOA Sydsjælland.

Hun oplyser, at personalet i Region Sjælland også får mulighed for at få ekstra tillæg for corona-indsatsen i december 2020.

- Vi ville, ligesom DSR, meget gerne have haft mulighed for, at man kunne have gået tilbage i hele 2020 og givet folk en bonus for den enorme indsats, de har ydet. Men det har vi ikke kunnet få igennem over for regionen. Så vi er glade for, at der bliver givet en bonus fremadrettet, siger Pia Paaske.