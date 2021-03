Sophie Hæstorp: Fast HH- forbindelse en »topprioritet«

Regionsrådsformand i Region Hovedstaden og næstformand i Greater Copenhjagen, Sofie Hæstorp Andersen, er ikke begejstret over transportminister Benny ngelbrechts afvisning af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. Foto: Andres Norrie.

Sjælland - 26. marts 2021 kl. 08:59 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

En fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg er en »topprioritet«, der skal bygges så hurtigt som muligt.

Sådan lyder udmeldingen nu fra formandsskabet i Greater Copenhagen, Sophie Hæstorp Andersen (S) og Carl Johan Sonessen, til daglig henholdsvis formand i Region Hovedstaden (S) og i Region Skåne (M).

Udmeldingen kommer efter, at transportminister Benny Engelbrecht (S) i tirsdagens avis dumpede den skitse til en fast forbindelse, som er blevet fremlagt for nylig af Vejdirektoratet og den svenske pendant Trafikverket. Det er »ikke det mest realistiske projekt i verden«, lød det fra transportministeren med henvisning til, at en fast forbindelse med både vej og jernbane ikke kan selvfinansieres via brugerbetaling. Ifølge skitsen vil den kombinerede forbindelse kræve et statstilskud på 14,3 milliarder kroner.

Men den konklusion er Sophie Hæstorp Andersen og Greater Copenhagen uenige i.

- En forbindelse over denne del af Øresund vil knytte ikke bare det nordlige Skåne og Halland tættere til København, det vil også være et afgørende skridt på vej mod en nordeuropæisk vækstmetropol i Greater Copenhagen. En afgørende brik i korridoren mellem hele Skandinavien og det kontinentale Europa. Derfor er den vigtig for fremtidens jobs, samhandel og vækst, siger hun i en skriftlig kommentar til avisen.

I Greater Copenhagen er vurderingen, at vejmyndighedernes analyse er meget konservativ og at udgifterne er sat for højt.

Derfor vil der nok være brug for offentlig medfinansiering at en kombineret vej- og jernbane-forbindelse. Men beløbet er langt mindre end 14,3 milliarder, mener Greater Copenhagen.

Derfor opfordres der også fra svensk side til at Danmark arbejder videre med planerne om en fast forbindelse.

- Det er klart, at der er store fordele for Sverige med en forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. Men også set med danske briller er det en stor fordel, at Skåne mentalt ikke kommer til at ligge længere væk fra København end Hamborg. Den svenske sygeplejerske skal fortsat søge job i det danske sygehusvæsen. Den danske ingeniør skal også i fremtiden bringe værdi til den svenske industri. Og omvendt, siger Carl Johan Sonessen, formand i Region Skåne (M).

Greater Copenhagen er et samarbejde mellem de to regioner og i alt 46 kommuner øst for Storebælt og så 39 kommuner og de to regioner Skåne og Halland.