Se billedserie Sagnlandet Lejre havde masser af gæster i sommeren 2020. Mange af dem kom for at opleve den nye kongehal, som man her kan se bagerst i billedet. Foto: Agnete Vistar

Sommeren reddede 2020 for museer og seværdigheder

Sjælland - 30. januar 2021 kl. 07:00 Af Tine Fasmer og Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Selvom forårets coronanedlukning betød lukkede døre på de sjællandske museer og kulturinstitutioner, blev det tabte mange steder næsten hentet ind under en rekordgod sommerperiode.

Det var ellers en usikker fremtid, der lå foran kulturinstitutioner og forlystelsesparker, da de 12. marts sidste år måtte lukke på grund af Covid-19. Men selvom der gik toenhalv måned, før de igen slog dørene op, kom man mange steder ret pænt igennem 2020.

I Sagnlandet Lejre har der nærmest været tale om et jubelår. I 2019 kom der 61.130 gæster, hvilket var meget normalt for Sagnlandet. I 2020 steg det til utrolige 97.728 gæster.

- Det har været fantastisk; det er det største besøgstal i hele Sagnlandets historie. Vi havde endda kun åbent i 100 dage mod normalt 160 dage, fortæller Lars Holten, der er direktør i Sagnlandet.

En af årsagerne til det imponerende besøgstal i Sagnlandet var åbningen af den enorme vikinge-kongehal, der blev indviet af dronning Margrethe, hvilket skete med stor gennemslagskraft i både danske og udenlandske medier. En anden årsag er Sagnlandets store areal på 43 hektar, der betød, at folk kunne komme ud i alle afkroge og overholde afstandskravet.

Regn, halv pris og lukkede grænser Hos Museum Vestsjælland, der administrerer 11 museer i Midt- og Vestsjælland, var 2020 heller ikke noget dårligt år. Her har man især i sommerhuskommunerne Odsherred og Kalundborg nydt godt af, at mange danskere holdt ferie inden for landets grænser.

- Samlet set havde vi i juli måned over dobbelt så mange besøgende, som vi plejer. Der var mange faktorer, som var en fordel for os; det regnede en del i juli, næsten alle holdt sommerferie i Danmark og så var der halv pris på indgangen, siger Eskil Vagn Olsen, museumsdirektør i Museum Vestsjælland.

- Vi ønsker selvfølgelig alle sammen, at coronaen skal forsvinde. Men sommeren var samtidig et enestående udstillingsvindue, hvor vi - og andre museer - har vist, at det ikke kun er i de store byer, man finder spændende kulturoplevelser, siger han.

Det samme gør sig gældende hos ROMU, der er sammenslutningen af 10 museer i Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner.

- Vores store besøgstræk ligger normalt i marts-april med påsken, i efterårsferien og til jul med alle julemarkederne og frivillige aktiviteter. Alt det blev stort set fejet af banen af nedlukninger og stramme restriktioner. Til gengæld fik vi en pragtfuld juli, hvor vi dagligt kunne notere meget store skarer af mennesker især på RAGNAROCK og til sommeraktiviteter på de øvrige besøgssteder, naturligvis under sikre forhold, siger ROMUs direktør, Morten Thomsen Højsgaard.

Andre steder har også noteret 2020 som en mere end godkendt sæson - alt taget i betragtning. Blandt andet oplyser Skovtårnet ved Haslev, at man sidste år satte rekord for antal gæster. Det endelige besøgstal for det spektakulære bygningsværk ved Camp Adventure er dog ikke offentliggjort.

Se besøgstallene for de sjællandske kulturinstitutioner her: Besøgstal for kulturinstitutioner og forlystelsesparker Arken:

• 2019: 345.000. 2020: Ca. 275.000 (ikke endeligt opgjort)



Koldkrigsmuseum Stevnsfort:

• 2019: 34.459. 2020: 30.827



Geomuseum Faxe:

• 2019: 16.375. 2020: 14.187



Kulturmuseum Øst (åbnede i august 2019):

• 2019: 548. 2020: 2262



Stevns Klint (gæster på tur):

• 2019: 597. 2020: 345



Museum Vestsjælland:

• Havde i 2019 i alt 33.880 besøgende på selve museerne. Arrangementer som Middelalderfestival i Ringsted mm. er altså ikke regnet med. Tallet for 2020 er ikke endeligt opgjort, men ligger tæt på 2019-tallet.

• Er en sammenslutning af Bakkekammen 45, Flakkebjerg Skolemuseum, Holbæk Museum, Kalundborg Museum, Malergården, Odsherreds Museum, Odsherreds Kunstmuseum, Ringsted Museum og Arkiv, Skælskør Bymuseum, Slagelse Museum og Sorø Museum



Trelleborg:

• 2019: 73.766. 2020: 48.906



Ragnarock:

• 2019: 108.279. 2020: 51.673



Roskilde Museum:

• 2019: 40.743. 2020: 26.851



Færgegården:

• 2019: 6.329. 2020: 4.103



Lejre Museum og Gl. Kongsgaard:

• 2019: 10.440. 2020: 6.823



Tadre Mølle:

• 2019: 13.413. 2020: 4.500



Lützhøfts og Håndværksmuseet:

• 2019: 9.392. 2020: 4.315



BonBon-Land:

• Vil ikke give konkrete tal, men fortæller, at man i 2020 endte på index 65.



Sagnlandet Lejre:

• 2019: 61.130. 2020: 97.728



Roskilde Domkirke:

• 2019: Ca. 160.000. 2020: Ca. 74.000



Skovtårnet:

• 2019: 351.895. Tallet for 2020 er endnu ikke offentliggjort, men Skovtårnet oplyser, at det er højere end i 2019.

Det laveste siden krigsårene Det er dog ikke alle steder, man har armene over hovedet efter 2020-opgørelserne er kommet i hus. Roskilde Domkirke satte - på trods af omkring 74.000 gæster - ny negativ rekord. Det var nemlig mere end en halvering af besøgstallet, der plejer at ligge på omkring 160.000 om året.

- Det er faktisk det laveste siden krigsårene, siger David Høyer, formidlingsansvarlig i Roskilde Domkirke.

Flere forlystelsesparker udtrykte i sommer kritik over den hjælpepakke fra regeringen, som blandt andet gav museer mulighed for at halvere billetpriserne i en periode. Hjælpepakken gjaldt bare ikke for private forlystelsesinstitutioner som Sommerland Sjælland og BonBon-Land.

- 2020 var en rimelig god sommer set i forhold til den verden, som vi lige pludselig befandt os i. Vores besøgstal endte på index 65. Sommerpakkerne gav selvfølgelig en skævvridning af markedet, men vi regner ikke med, at den kommende sommer bliver præget af hjælpepakker. Vi kunne godt mærke, at vi først åbnede to måneder senere i 2020, men i år regner vi med at åbne til tiden. Det bliver St. Bededag den 30. april kl. 10.00. Selvfølgelig vil Covid-19 og restriktioner være en joker, men vi glæder os meget til en ny sæson og er godt i gang med forberedelserne, siger Mette Christina Nielsen, kommunikationschef hos BonBon-Land