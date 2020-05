Nordeuropas største rovfulg er genem de sidste 25 år genindvandret til Danmark og kan opleves flere steder på Sjælland. Foto: Peter Andersen. Foto: Peter Andersen

Sommer i Danmark? Ny guide viser vej til Danmarks »Big Five«

Sjælland - 28. maj 2020 kl. 09:48 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I disse corona-tider er drømmen om flyve til Afrika for at se vilde dyr - ikke mindst »the big five«: løver, leoparder, næsehorn, elefant og bøfler blevet skudt et godt stykke ud i fremtiden.

Men selv om man må nøjes med at holde sommerferie i Danmark, er der faktisk masser af vilde dyr at finde i den danske natur.

Og nu udgiver Naturstyrelsen så en guide til, hvordan man finder frem til den danske udgave af »the big five«: Vilde heste, krondyr, bison, spættet sæl og havørne.

På hjemmesiden www.nst.dk/safari er der en beskrivelse af de fem dyr og kort over, hvor de kan opleves i Danmark. Man kan også selv komme i en »wall of fame«, hvis man har set alle fem arter.

»Den flyvende dør«, som havønrne også kaldes på grund af sit op til 240 cm store og firkantede vingefang holder blandt andet til ved Boserup skov ved Roskilde, på Hov Vig ved Rørvig i Odsherred, øerne Svinø og Avnø og på Nyord Enge på Møn.

På Røsnæs og Ulvshale på Møn kan man opleve vilde heste, de store kronhjorte kan blandt andet opleves ved Tisvilde og i Dyrehaven, mens den spættede sæl findes ved Avnø.

Kun den store europæiske bison kræver en større rejse.

Visenten, som den også kaldes, findes nemlig kun på Bornholm, hvor den blev genudsat i 2012 som naturplejer i Almingen.

Nemme at finde Hvorfor styrelsen har valgt netop de fem arter og ikke eksempelvis marsvin, der er den eneste ynglende hvalart i Danmark, eller den kontroversielle ulv, som er det største rovdyr herhjemme, er uklart. Men styrelsen oplyser, at »arterne er valgt efter, at de er nemme at se på afstand og at flere af arterne kan ses over hele landet«.

Naturstyrelsen opfordrer til, at man husker, at der er tale om vilde dyr og derfor skal huske at holde god afstand, så man ikke forstyrrer dyrene.