Biograferne har været hårdt ramt af coronarestriktioner. Men noget tyder på, at danskerne er klar til igen at tage plads i plyssæderne foran det store lærred. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Sofaen trækker mere end kulturlivet

Det går den rigtige vej, men meget langsomt med at få danskerne til at indløse billetter til kulturlivet.

Sjælland - 20. september 2021 kl. 07:30 Kontakt redaktionen

Selvom coronarestriktionerne er ophævet og spillesteder, biografer, fodboldstadions, teatre og museer har programmer, der der er tætpakkede som aldrig før, kniber det for danskerne med at komme ud og bruge løs af de bugnende kulturtilbud.

Den nyeste udgave af Kulturbarometeret, som er en løbende måling af danskernes kulturforbrug, viser, at 56 procent - efter ophævelsen af restriktionerne - endnu ikke har lavet aftaler om at deltage i professionelle kulturoplevelser eller sportsbegivenheder. For Region Sjælland er tallet 55 procent.

Det skaber naturligvis bekymring hos brancheorganisationer og virksomheder inden for kulturbranchen.

- Selvom lysetn til kultur er vendt tilbage efter tiden med corona, hænger billetsalget stadig. For kulturlivet er der et stort potentiale, men det kræver en ekstra indsats fra kulturinstitutionerne, hvor de styrker formidlingen af de gode kulturtilbud, så de når ud til publikum, udtaler Lene Struck-Madsen, projektleder for Applaus, der arbejder med publikumsformidling, i en pressemeddelelse fra Dansk Teater.

Selvom det ikke går så hurtigt, som branchen nok havde håbet på, er der dog en tendens til at danskerne stille og roligt vil bevæge sig ud i det pulserende kulturliv. Den seneste måling stammer fra rundspørge i dagene 5.-8. september og til forskel fra den forrige måling svarer syv procent flere, at de snart vil lægge vejen forbi en biografsal. Her er i alt 53 procent klar til film og popcorn inden for den kommende måned fra spørgetidspunktet. Tendensen er den samme inden for andre grene af oplevelses- og kulturverdenen; flere og flere får lyst til at komme ud og føler sig mere og mere trygge ved at gøre det.

I forbindelse med målingen har man også spurgt om, hvor tilfredse borgerne er med antallet af kulturtilbud i deres kommune. Her svarer syv procent i Region Sjælland, at de »i meget høj grad« er tilfredse. 24 procent er »i høj grad« tilfredse, 37 procent er »i nogen grad« tilfredse, 16 procent er »i mindre grad«, mens én procen »slet ikke« er tilfredse med antallet af kulturtilbud. 14 procent har svaret »ved ikke«.

I Region Hovedstaden ser tallen noget anderledes ud. Her er 21 procent »i meget høj grad« tilfredse. 29 procent er »i høj grad« tilfredse, 29 procent er »i nogen grad« tilfredse, 10 procent er »i mindre grad« tilfredse, én procent er »slet ikke« tilfredse og ni procent har svaret »ved ikke«.

Det er altså sammenlagt 31 procent af borgerne i Region Sjælland, som uden forbehold kan stiller sig tilfredse med mængden af kulturtilbud i deres respektive kommuner, mens det i Region Hovedstaden er hele 50 procent, der har det på samme måde. Det får Peter Mark Lundberg, direktør i Dansk Teater, til at appellere til kommunalpolitikerne.

- Det er nedslående, at under hver tredje borger i Region Sjælland oplever, at der er nok kulturtilbud i deres kommune. Borgerne ønsker at deltage i kulturlivet, men tilbuddene er ikke tilstrækkelige. Udviklingen af kulturlivet er også et kommunalt ansvar. Og det faktum, at der ikke er nok kulturliv for borgerne, kalder på politisk handling, og at kommunerne går i dialog med det lokale kulturliv, udtaler han i en pressemeddelelse fra Dansk Teater.