En stor gruppe af borgre i REgion Sjælland er kroniusk syge med eksemeplvis diabetes. regionen har også mange såkaldte multisyge, altså borgere, der lider af flere kroniske sygdomme. et skal etaberling af to forskningsmiljøer nu hjælpe. Foto: Peter Andersen. Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Søsætter sjællandsk forskning i kronisk syge og svage borgere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Søsætter sjællandsk forskning i kronisk syge og svage borgere

Sjælland - 30. november 2020 kl. 22:11 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

To nye forskningsmiljøer, der skal forske i sundhed til gavn for regionens mange kroniske syge borgere, er i støbeskeen.

Region Sjællands regionsråd har netop afsat 10 millioner til etablering af to forskningsmiljøer. Det skete på et regionsrådsmøde mandag aften: Det ene skal arbejde inden for målrettet personlig medicin til syge borgere. Det andet skal opfinde sundhedstilbud, der gør det muligt for kronisk syge og multisyge at blive behandlet i eget hjem.

Forskning, der betyder noget for borgerne Forskningsmiljøerne skal etableres i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og tanken er, at de på sigt skal blive til egentlige videncentre.

Region Sjælland afsat 7,5 mio. kr. til etablering af to forskningsmiljøer, der på sigt skal blive til videncentre:

Et miljø til forskning i precision/personlig medicin og bedre brug af patientdata.

Et forskningsmiljø i udvikling af tilbud - herunder medicinering m.m. i eget hjem til borgere med multisygdom og kronikere.

Region Sjælland afsætter desuden 2,5 mio. kr til klyngesamarbejde inden for »Life Science og velfærdsteknologi«. - De to forskningsenheder ligger i tråd med vores strategi om at skabe noget forskning, der rent faktisk betyder noget for vores borgere. Og der må man sige, at lige de her to områder, vi barsler med, er ret afgørende for os og mange borgere i Region Sjælland, sagde regionsrådsformand Heino Knudsen (S) på mødet.

Den nøjagtige placering af videncentrene kendes i skrivende stund ikke, men det bliver et sted i Region Sjælland, oplyser regionsrådsformanden.

7,5 millioner af bevillingen skal konkret gå til at ansætte en professorer og ph.d.-studerende på hvert af de to centre, så man kan komme i gang. DTU spytter et tilsvarene beløb i projektet.

Satser på at få klynge til Region Sjælland De sidste 2,5 millioner skal bruges på at sætte gang i en såkaldt »hub« eller satellit inden for forskningsområdet »life science og velfærdsteknologi«, som er én af i alt 14 nye nationale videns- og erhvervsklynger.

Da klyngerne blev udpeget for nylig fik Region Sjælland som den eneste region ikke fik tildelt en eneste klynge. Men med etableringen af de to forskningscentre i samarbejde med DTU håber regionsrådet, at man alligevel kan komme i betragtning til at få en klynge-satellit placeret et sted i regionen.

Venstres regionsrådsmedlem Bodil Sø efterspurgte en garanti hos regionsrådsformanden, at man så også er garanteret en hub eller satellit med investeringen.

Men det ville Heino Knudsen trods alt ikke love.

- Vi kan enten melde os ind i kampen for en klynge eller melde os ud. Hvis vi melder os på banen med de her centre og det samarbejde med DTU, så viser vi, at vi gerne vil det her, sagde regionsrådsformanden.