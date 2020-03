21årige Jens Elkjær Nielsen fra Slagelse har sendt to ansøgninger til årets kvote 2-ansøgning. Èn til sygeplejerskeuddannelsen med start i august og én til samme uddannelse med start i januar 2021. Privat foto

Send til din ven. X Artiklen: Søger ind på drømmestudiet i dag: Jens vil hjæpe andre mennesker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Søger ind på drømmestudiet i dag: Jens vil hjæpe andre mennesker

Sjælland - 22. marts 2020 kl. 12:00 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At hjælpe andre mennesker. Og så et arbejdsliv, hvor ikke to hverdage er ens.

Det er kort fortalt det, der har motiveret Jens Elkjær Nielsen til at søge ind på sygeplejerskeuddannelsen på Professionshøjskolen Absalon.

Ligesom tusinder af andre unge har han søgt ind på en videregående uddannelse via kvote 2-systemet, hvor der er deadline på at søge søndag kl. 12. Og den 21-årige slagelseaner har slet ikke været i tvivl om, hvilken uddannelse, han skulle vælge.

- Begge mine forældre har arbejdet som sygeplejersker. De har fortalt mange historier fra deres arbejdsliv, og jeg har altid syntes, det lød spændende, fortæller Jens Elkjær Nielsen.

-Jeg er en person, der meget hurtigt kan komme til at kede mig, hvis ikke der sker noget nyt. Det kan man roligt sige, der gør på et sygehus Men jeg synes også, det er fantastisk at hjælpe andre mennesker. Og det har også præget mine valg siden gymnasiet, tilføjer han.

I beredskab og brandmand Siden han fik en studenterhue for to år siden, har han således først været et år i beredskabet på Bornholm som værnepligtig, og det seneste år arbejdet som deltidsbrandmand.

- Det har kun øget min interesse for at læse til sygeplejerske, siger Jens Elkjær Nielsen.

Ikke skræmt af corona-krise Han har ligesom alle andre fulgt udviklingen i corona-krisen og spredningen af COVID-19 de seneste dage og uger.

- Coronaen har vist, hvor stort presset kan blive på sygehuspersonalet. Det ved jeg fra mine forældre. Men sådan er det i perioder. Og det har ikke skræmt mig fra at søge ind, siger han.