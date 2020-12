Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) appellerer sammen med Børns Vilkår til, at vi alle gør noget, hvis vi kender familier, der har det svært. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Socialminister: Tag vare på udsatte familier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Socialminister: Tag vare på udsatte familier

Sjælland - 11. december 2020 kl. 12:15 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) opfordrer indtrængende sammen med Børns Vilkår alle, der kender et udsat barn, om at række hånden ud.

Et åbent brev appellerer til, at vi særligt under nedlukningen af 69 kommuner er opmærksom på børn, der vokser op i hjem med misbrug, svigt og utryghed.

- Jeg håber, at vi kan opnå, at der færre børn, der flyver under radaren. Det er en svær tid for os alle sammen. Men det er svært for de børn, der har det hårdt hjemme, som nu mister åndehullet i skolen eller i fritidsaktiviteten. De fleste bekymringshenvendelser kommer fra lærere og andre fagpersoner, og de ser jo ikke børnene i denne tid, siger Astrid Krag.

- Jeg vil klart appellere til alle borgere om at gøre noget, hvis man kender en udsat familie. Tilbyd din hjælp til familien, hjælp med indkøb, en god snak eller andet kan fjerne noget af presset. Vi kan ikke løse alt fra Christiansborg, vi skal alle sammen handle, hvis vi kan hjælpe nogen, der har det svært. Lige nu forhandler jeg også med Folketingets partier om muligheden for at give ekstra julehjælp til særligt udsatte familier, siger Astrid Krag.

Ministeren understreger, at det sociale område i kommunerne skal være klar til at tage sig af enhver underretning om børn og unge med problemer.

- Det sociale område er et kritisk område, så det skal fungere helt som i en normal situation. Mit budskab er også til bedsteforældre, naboer og andre, som har kendskab til et barn, der har det svært; I kan henvende jer anonymt til kommunen. Jeg har mødt børn, der har boet alt for længe i hjem med alkohol og misbrug, der har fortalt, at der da var nogen, som vidste det - uden at der skete noget.

Alle børn kan henvende sig til BørneTelefonen, hvor rådgivere - også juleaften - er klar til at snakke en svær situation igennem og hjælpe barnet med at komme videre. Sidste år havde BørneTelefonen omkring 1000 samtaler med børn i juledagene, og flere samtaler handlede om ensomhed, selvskade og seksuelle krænkelser.

Børns Vilkår forventer, at coronakrisen vil øge presset i mange familier og gøre julen sværere for mange børn og unge.