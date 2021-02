Socialminister: Ingen skal mindste livet på jobbet

Se billedserie En 19-årig beboer fra et bosted i Odsherred dræbte 30. december en 29-årig socialpædagog, og det er desværre ikke første gang, at et job på det social-psykiatriske området har kostet ansatte livet. Socialministeren har netop skrevet til bosteder i hele landet om tilbuddet om at kunne få hjælp til at forebygge vold hos Socialstyrelsen.

Sjælland - 15. februar 2021 kl. 17:16 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

30. december mistede en 29-årig socialpædagog livet på et bosted i Odsherred, da han blev stukket ihjel af en beboer. For få år siden var det på Lindegården i Roskilde, at tragedien ramte en social- og sundhedsassistent. Og i 2014 mistede både en læge og en socialrådgiver livet på forsorgshjemmet Saxenhøj.

Socialminister Astrid Krag (S) har fokus på at øge indsatsen for at forbedre forholdene på det socialpsykiatriske område.

- Ingen skal mindste livet ved at gå på arbejde, og der er risiko ved at arbejde i det socialpsykiatriske område, Vi er med baggrund i det tragiske drab lige før nytår nødt til at handle på den korte bane, ligesom vi også mere langsigtet har fokus på området i forhandlingerne om 10 års planen for psykiatrien, siger Astrid Krag.

Konkret har ministeren fået opbakning fra partierne, der står bag videreførelsen af »reserven« - afløseren for satspuljemidlerne -til at målrette særlige indsatsteam til at forebygge voldsomme episoder på socialpsykiatriske botilbud og boformer for hjemløse.

- De vil automatisk få tilbudt et besøg af indsatsteamet, hvis de har fået påbud fra Arbejdstilsynet eller socialtilsynet, og det forventer jeg bestemt, at botilbuddene tager imod. Der er gjort meget, vi afsatte jo 600 millioner kroner på finansloven til psykiatrien, og det kommer også til at gavne socialpsykiatrien. Men alle tiltagene har ikke været tilstrækkelige endnu. Vi er især nødt til at se mere på forholdene for mennesker, der både har stofmisbrug og psykiatriske lidelser. Den målgruppe kan være meget uforudsigelige, og vi hjælper dem for dårligt, siger Astrid Krag.

Indsatsteamet kan hjælpe botilbuddet med at se på arbejdsforholdene og arbejdets tilrettelæggelse for at forebygge voldsomme episoder.

Det er forankret under Socialstyrelsen, og det nuværende projekt løber frem til udgangen af 2022. Det er en videreførelse af et tilsvarende projekt i 2018-2020. Men det er nyt, at tilbuddet automatisk skal gives til botilbud, hvor der er konstateret problemer.

Der er afsat i alt 6,2 millioner kroner til initiativet.

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance indgik i 2019 aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023.