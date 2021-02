DMI forventer snestorm over Sydsjælland. Her er det sne på Valdemarsgade i Vordingborg ved en tidligere lejlighed.

Snestorm truer

En snestorm, der kan give på op mod 30 centimeter sne truer dele af Sjælland. Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut i et varsel, som er kategoriseret som kategori 2, hvilket DMI kalder farligt vejr.

I løbet af de kommende dage - nærmere betegnet fra tirsdag morgen til onsdag eftermiddag vil rigtig meget sne ramme den sydlige del af Sjælland. Som der ser ud lige nu, er der størst risiko for at Vordingborg og Møn-området bliver ramt af store mængder sne.

DMI forventer, at er falder mellem ti og 15 centimeter sne i løbet af seks timer og sammenlagt 15-25 centimeter i varslingsperioden.

Området vil blive ramt af frisk vind til kuling fra nordøst med vindhastigheder mellem ti og 15 m/sek.

- Snestormen medfører hurtig lukning af udsatte veje på grund af fygning og snedriver samt mulighed for standsning af den kollektive trafik, fortæller meteorolog Mette B Wagner, DMI.

Også I Slagelse, Næstved, Faxe og Stevns kommuner er der risiko for kraftigt snefald.

Den kraftige vind, som blæser hen over området allerede her mandag kan sammen med et let snefald medføre snefygning og lukkede veje.

Det er et lavtryk over det centrale Tyskland, som bevæger sig østnordøst og presser en front med udbredt sne mod nord. Natten til tirsdag bevæger fronten sig op over den sydøstligste del af Danmark. Det tilhørende nedbørsområde forventes at gå i stå over Danmark et par dage, inden det bevæger sig mod øst.