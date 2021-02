Togpendlere og øvrige togrejsende på to sjællandske togstrækninger bliver mandag og tirsdag berørt af snefygning solm på billedet her, der er taget ved en tidliger lejlighed. Foto: Thomas Olsen.

Sne-kaos giver færre tog

Både på Sydbanen København-Nykøbing F. over Ringsted og Næstved samt på Lille Syd-banen mellem Køge,Haslev og Næstved har DSB måttet skrue ned for antallet af tog til ét tog i timen mandag eftermiddag og aften. Det samme vil ifølge DSB gøre sig gældende hele tirsdag.

- Det fyger så voldsomt med sne i sporskiftene på banen, at Banedanmark må sende folk ud fysisk og ryde sporskiftene, så de kan fungere. Men som tingene er lige nu, kan de ikke følge med og sikre, at sporskiftene kan skifte så ofte som det er krævet. Derfor kører der færre tog, end normalt. Til gengæld så sikres det, at de tog, der fortsat kører, afgår og ankommer til tiden, siger Tony Biespeskovm informationschef i DSB.