Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye var med live på sn.dk torsdag aften.

Sn.dk tog integrationen hjem til Tesfaye

Sjælland - 11. februar 2021 Af Rune Reggelsen Skjold

Torsdag eftermiddag tog sn.dk integrationsspørgsmålet hjem til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S). I bogstavelig forstand, for ministeren var med hjemme fra sig selv i et live interview her på sn.dk, hvor han svarede på spørgsmål om regeringens integrations- og udlændingepolitik.

Og samtalen med journalist Tine Fasmer kom vidt omkring, lige fra prisen for at søge om opholdstilladelse, over børns ret og mulighed for at komme til Danmark fra fangelejre i Syrien og til ministerens personlige syn på hudfarve som identitetsskaber.

Noget at stå op til Ministeren blev blandt andet spurgt til regeringens forslag om, at man som flygtning eller indvandrer på overførselsindkomst skal sættes i arbejde i 37 timer om ugen i et offentligt projekt.

- Man skal som udgangspunkt have at vide, at man forsørger sig selv, når man kommer til Danmark, og hvis man ikke kan det, så har kommunen et 37 timers integrationsprogram, og hvis ikke man dukker op til det eller kommer for sent, så får man ingen penge, sagde ministeren blandt andet. Og han understregede værdien i at have noget at stå op til, også selvom man er ny i et samfund.

- Som nyankommen er man ikke i nærheden af at være aktiveret 37 timer om ugen. Og vi tror, det er vigtigt, at vækkeuret ringer og folk kommer ud og får noget, der minder om en hverdag med et arbejde, så man kan komme hjem og fortælle sine unger, hvad man har lavet, og ikke har siddet hjemme bag nedrullede gardiner, fastslog Mattias Tesfaye.

Han udtrykte i interviewet også, at han mener, der er for meget fokus på etnisk baggrund i Danmark.

- Vi er blevet et samfund, hvor folk kommer fra alle mulige verdenshjørner, og der er ikke nogen grund til, at en vigtigste identitet er, hvor ens bedsteforældre er indvandret fra. Det er ikke ligegyldigt, men det er da ikke det vigtigste, sagde ministeren og pointerede, at han gerne vil væk fra, at vi ser på vores hudfarve og i stedet kigger fremad.

- Min hudfarve er da det mest ligegyldige. Kig i stedet på, hvor man er på vej hen, end hvor man kommer fra, lød opfordringen fra Mattias Tesfaye.

Du kan se hele interviewet med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) nedenfor.