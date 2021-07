Foto: Folkekirken.dk/Gorm Olesen Foto: Gorm Olesen

Snart vælges der medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd

Sjælland - 08. juli 2021

Snart er der valg til provstiudvalg og stiftsråd i hele landet.

Alle, der er valgbare til menighedsråd, kan stille op, hvilket vil sige myndige medlemmer af folkekirken, men det er kun nuværende menighedsrådsmedlemmer, der kan stemme til valget.

Det er dog sjældent, at der stiller kandidater op uden forudgående erfaring fra menighedsråd.

Formand for Landsforeningen af menighedsråd, Søren Abildgaard, siger direkte:

- Man kan godt møde op, men dem, der har en reel chance for at blive valgt, er nogle, der på den ene eller måde er kendt af menighedsrådsmedlemmerne og enten er eller tidligere har været menighedsrådsmedlemmer.

FAKTA

Folkekirken er inddelt i 103 provstier, der i gennemsnit omfatter 20 sogne hver.

Hvert provsti, som er en administrativ enhed i folkekirken, har sin egen provst og provstiudvalg. Udvalget blev indført i 1922.

Provstiudvalgene består af mindst fire og højst otte læge medlemmer samt en repræsentant for provstiets præster.

Provstiudvalgene administrerer ca. fem mia. kr. på landsplan.

Medlemmerne i provstiudvalgene og stiftsrådene vælges for en fireårig periode ved stemmeflertal.

Alle, der er valgbare til menighedsråd, kan stille op til provstiudvalget og stiftsråd.

Det er kun menighedsrådsmedlemmer, der kan stemme til provstiudvalg- og stiftsråds-valgene.

Der er 10 stifter i Danmark og et i Grønland. De udgør folkekirkens højeste organisatoriske niveau.

Et stiftsråd består af stiftets biskop og domprovst, en repræsentant for stiftets provster, tre repræsentanter for stiftets præster og en menighedsrepræsentant fra hvert provsti i stiftet.

Roskilde Stift strækker sig fra Sjællands Odde til Fanefjord på Møn og har 12 provstier, 313 sogne og 230 menighedsråd.

Stiftsrådene, der blev oprettet i 2009, prioriterer stiftsmidlerne, der på landsplan udgør ca. seks mia. kr.

Kilder: folkekirken.dk, menighedsraad.dk, Lovtidende og roskildestift.dk Kilder: folkekirken.dk, menighedsraad.dk, Lovtidende og roskildestift.dk - Der er også eksempler på, at menighedsråd direkte har opfordret nogen med politisk baggrund fra en kommunalbestyrelse eller et regionsråd til at stille op. Man vælger nogle, man har tillid til. Traditionelt er det et valg, der nok især engagerer menighedsrådsmedlemmer.

Støtter menighedsrådene - Provstiudvalgenes opgave er først og fremmest at hjælpe meninghedsrådene og støtte samarbejdet i et provsti, så det er naturligt, at det først og fremmest er medlemmer af menighedsrådene, man vælger til det, uddyber Landsforeningen af menighedsråds sekretariatschef Torben Lauridsen og tilføjer, at de har den konkrete erfaring med og viden om, hvad det vil sige at sidde i et menighedsråd.

Provstiudvalgene varetager den overordnede økonomi for de sogne, der ligger i provstiet, og er som sådan den økonomiske grundenhed i folkekirken. De administrerer godt fem mia. kr. om året.

Derfor vil de få medlemmer af provstiudvalgene, der ikke er medlem af et menighedsråd, ofte være folk, der besidder særlige kompetencer for eksempel indenfor regnskab eller byggeri.

Næste led skal vælges Det seneste menighedsrådsvalg fandt sted i september 2020. Og nu skal der så vælges medlemmer til provstiudvalgene, som der findes i alt 38 af på Sjælland og Lolland-Falster, mens der er tre stifter på Sjælland; Helsingør Stift, Københavns Stift og Roskilde Stift hver med sit stiftsråd.

Stiftsrådene har mere begrænset økonomi, da store dele af stiftsmidlerne er bundet i gravstedskapitaler (borgernes indbetaling til vedligeholdelse af gravsteder), men stiftsrådet i Roskilde Stift har senest besluttet at finansiere »Himmelske Dage«, en kirkefestival, der finder sted i Roskilde i maj 2022.

- Nu er de nye menighedsråd kommet på plads. De har konstitueret sig og er i gang, og så vælger man næste led i den kirkelige struktur, forklarer sekretariatschef Torben Lauridsen fra Landsforeningen af menighedsråd.

Find valgdag hos provsti Valget til provstiudvalg og stiftsråd finder sted i perioden fra den 16. august til den 5. september 2021.

Eksakte datoer og mødesteder skal man holde øje med, for det er kun menighedsrådene, der inviteres direkte.

Almindelige borgere kan som oftest finde information om mødet, hvor der vælges medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd, enten i den lokale presse, i kirkebladet, på provstiets hjemmeside eller ved opslag i kirkerne.

Samme fremgangsmåde gælder for offentliggørelsen af valgresultaterne.

Det ser formanden for Landsforeningen af menighedsråd, Søren Abildgaard, ikke noget mærkeligt i.

- Det er ikke et valg, som alle medlemmer af folkekirken bare deltager i, men man gør det indirekte i form af de menighedsrådsmedlemmer, der er valgt ind. Derfor kan jeg rigtig godt forstå, at man ikke bruger mange ressourcer på for eksempel at skrive ud i e-Boks til alle medlemmer af folkekirken.

Grøn omstilling vil fylde Menighedsrådsvalget betegnes af og til som Danmarks hemmelige valg, men valgene til provstiudvalg og stiftsråd har om muligt endnu mindre opmærksomhed i den brede befolkning.

Ikke desto mindre er de to valg vigtige, understreger Søren Abildgaard.

- Jeg vil opfordre alle menighedsrådsmedlemmer til at tage valget alvorligt og sørge for, at der bliver et kvalificeret grundlag for, hvem man vælger at sende til provstiudvalg og stiftsråd ved at tage debatten til opstillingsmødet om muligheder og udfordringer i stiftet, og hvordan det kirkelige arbejde skal udvikles i provstiet, siger Søren Abildgaard.

- En af de ting, der kommer til at fylde i de kommende år, er kirkens grønne omstilling, så man kan spørge, hvordan kandidaterne forholder sig til, hvordan den grønne omstilling skal gennemføres i det enkelte provsti.

Webinar med valginfo Til opstillingsmøderne præsenteres de opstillede kandidater, og de to valg vil som regel også afgøres her.

Ønsker man som menig borger at stille op til valget, er det derfor vigtigt at være til stede til opstillingsmødet.

Er man ikke medlem af et menighedsråd, kan man som potentiel kandidat tilmelde sig et webinar med information om de to valg den 11. august fra klokken 17-18 ved at sende en mail til kontor@menighedsraad.dk.

Funktionsperioden for både provstiudvalg og stiftsråd er fire år, som indledes den 1. november 2021.