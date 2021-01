Jens Bekker Nielsen var på vej til at blive udskrevet. Efter få dage på det nye Covid-afsnit i Roskilde, er han ved at være på ret kurs. Foto: Thomas Olsen

Smittet til jul: Feberen steg og steg

Sjælland - 13. januar 2021 kl. 12:40 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

En af de første patienter, som blev indlagt på det nyåbnede Covid-afsnit på Sjællands Universitetshospital Roskilde, er den Jens Bekker Nielsen fra Greve.

28. december blev den 63-årige ingeniør klar over, at den var gal.

Feberen ramte ham, og ubehaget bredte sig i kroppen.

Og han ved næsten på klokkeslæt, hvornår han blev smittet.

- Det var den 24. december, vi var taget forbi vores søn for at drikke kaffe og sige god jul, fortæller Jens Bekker Nielsen.

Interviewet foregår i telefon, selv om vi har få meter mellem os. Han er stadig isoleret på stue 9, men snart går turen hjem. Efter fire dages behandling på hospitalet må han isolere sig i sit eget hus.

Fakta Sjællands Universitetshospital har to Covid-afsnit, det ene står Urologisk Afdeling for, og det nyeste, der åbnede torsdag ledes af Kardiologisk Afdeling.

De fleste Covid-patienter i Region Sjælland er indlagt i Køge.

Der er også Covid-afsnit i Slagelse, Holbæk og Nykøbing F.

Presset på sygehusene har medført, at regionen har bedt de 17 kommuner være klar til at modtage i alt 20 patienter, der ikke er helt færdigbehandlede.

Epilepsihospitalet Filadelfia modtager også medicinske patienter for at hjælpe regionen, og Sclerosehospitalet i Haslev er klar, hvis det bliver nødvendigt - Heldigvis har vi et stort hus, hvor jeg kan være i den ene ende med adgang til et toilet. Vi er virkelig heldige, at vi bor sådan. Alle de mennesker, der bor flere sammen i mindre huse eller lejligheder med kun et toilet, har jo virkelig svært ved at holde sig adskilt, når en er smittet, siger Jens Bekker Nielsen.

Hans hustru er blevet testet flere gange, men det ser ud til, at hun undgik smitten over kaffebordet:

- Det var min søn, som var smittet uden at vide det. Han er social- og sundhedsassistent og er ved at læse videre til sygeplejerske. Han har vagter på Hvidovre Hospital, hvor han passer Covid-patienter.

Under de første dages sygdom tænkte Jens Bekker Nielsen, at det måske ikke blev så slem en omgang.

- Først var det bare som influenza-symptomer, men så fik jeg det virkelig dårligt. Feberen bare steg og steg, og jeg fik svært ved at trække vejret. Så i fredags blev jeg indlagt og blev blandt andet behandlet med Remdesivir.

Viden fra første bølge Remdesivir er en af de store forskelle fra de første hektiske måneder med indlagte Covid-19-patienter i Danmark. Medicinen, som egentlig er udviklet til at bekæmpe den kroniske leverbetændelse Hepatitis C og har vist sig effektivt mod Ebola, viste sig blandt andet ved et dansk forsøg at kunne forkorte indlæggelsestiden væsentligt for patienter med Covid-19.

Det kan blandt andet være patienter indlagt på selvsamme afsnit, hvor der igen er åbent et Covid-afsnit, som i foråret deltog i undersøgelsen, der nu har været med til at få Jens Bekker Nielsen til at få det bedre.

Specialeansvarlig overlæge i infektionsmedicin Lothar Wiese, som stod i spidsen for den første corona-indsats i Roskilde, var samtidig en del af forskningsforsøget med Remdesivir, der blev ledet af Rigshospitalet.

På det tidspunkt bragede pandemien afsted i Sydeuropa. Derfor gav det god mening, at blandt andre nogle af de dengang fåtallige danske Covid-patienter var med i internationale forsøg.

- I Italien og Spanien har de overhovedet ikke luft til at forske, de er overbebyrdede af at tage sig af at behandle patienterne. Derfor må vi være mange lande, der bidrager til at finde en kur, udtalte Lothar Wiese sidste år til sn.dk.

Jens Bekker Nielsen er klar til at skifte til sit eget tøj og tage hjem.

- Jeg må lige vente og se, hvordan det går, når medicinen er ude af kroppen, og så skal jeg i hvert fald være symptomfri i nogle dage, før jeg ikke skal være isoleret hjemme længere, siger han.

