Smider 75 mio. i dansk opfinders »batteri« af sten: Skal gemme den grønne strøm

Når vindmøller snurrer, opstår der ofte overskud af strøm, og så bliver energilageret af sten opladet: Et system af kompressorer og turbiner pumper varmeenergi fra lagertanke med kølige sten til et tilsvarende lager med varme sten. Det gør de kølige sten endnu koldere, mens de varme sten bliver varmere - helt op til 600 grader. Varmen opbevares i stenene i op til flere dage, indtil der er brug for strømmen. Så løber processen den modsatte vej og danner strøm. Grafik: Stiesdal Storage Technologies.

Sjælland - 20. april 2021 kl. 06:00 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Hvad i alverden gør man, når al vores strøm i løbet af få år skal komme fra vindmøller og solceller, der leverer strøm, som vinden blæser, og solen skinner?

Det problem vil Andel (tidligere Seas-NVE) nu forsøge at løse i samarbejde med den danske iværksætter og opfinder Henrik Stiesdal.

Den sjællandske energikoncern investerer 75 millioner i Stiesdal Storage Technology om at få et kommcerielt energilager af sten op og stå.

Stiesdals GridScale energilager består af et eller flere sæt ståltanke fyldt med knust basaltsten (lavasten).

Stenene kan varmes op til 600 grader og holde på varmen i flere dage.

Kapaciteten bliver ifølge aftalen på 10 MWh, eller 10.000 KWh.

Op- og afladning af stenene i algeret sker med et system af kompressorer og turbiner.

Aftalen er på 75 millioner kroner. Konceptet går kort fortalt ud på, at man lagrer overskydende strøm fra vindmøller og solceller ved at opvarme små sten i isolerede ståltanke op til 600 grader. Når der så bliver brug for strømmen, føres den varme luft fra stenene over i en anden tank med kolde sten. Og i den proces produceres der elektricitet.

- Den allerbedste måde, man kan lagre strøm på, er i batterier. De har bare den skavank, at de er helt enormt dyre og kan lagre beskedne mængder af strøm. I vores lager bruger vi sten, som har den fordel, at vi kan lagre og gemme strømmen langt, langt billigere end i et stort lithiumbatteri, siger Henrik Stiesdal til Sn.dk

Kan holde på 60 pct af strømmen Hans firma har brugt de sidste par år til at undersøge om grundkonceptet fungerer. Herunder hvilke sten, der er bedst egnede til processen, og hvilken størrelse, stenene skal være.

Undersøgelserne viser også, at cirka 60 procent af den strøm, der sendes ind i stenlageret kan genbruges. Spildvarmen kan imidlertid godt opsamles og bruges som fjernvarme.

- Så rent energimæssigt vil vi faktisk kunne komme tæt på en 100 procent udnyttelse af strømmen. Men det, vi interesserer os for, er først og fremmest strømmen. Og der forventer vi, at vores serieproducerede, kommercielle anlæg bliver mere effektive, end de første anlæg, vi har arbejdet med indtil nu, siger Henrik Stiesdal.

Klar om tre til fire år Andel og Stiesdal Storage Technology skal nu i gang med at finde et egnet sted, hvor det store energilager af sten i industriel skala kan afprøves.

Ifølge Ole Alm, udviklingschef hos Andel, er målet at finde et egnet sted i Andels forsyningsområde i Vest- og Syd-Sjælland eller Sydhavsøerne, hvor anlægget kan stilles op og blive taget i brug i slutningen af i år eller næste år.

- Vores mål er at få opbygget et reelt, kommercielt produkt i løbet af tre til fire år. Det kan især blive relevant for de mange solcellemarker, der skyder op lige nu. Men det kan også blive relevant på de næste havvindmølleparker og helt sikkert på de energiøer, som vi i Andel også selv er interesserede i at være med i, siger Ole Alm til Sn.dk.

Fra forskning til industriel hyldevare Det er ikke første gang Andel kaster sig ind i et energilager-projekt af sten.

Siden 2016 har Andel deltaget i et forskningsprojekt med energilager af sten på DTU Risø sammen med blandt andre DTU og Aarhus Universitet. Men det projekt er Andel nu gået ud af.

- Vi nåede så langt, vi kunne, med universitetsverdenen og forskerne. Det har vi fået en masse viden ud af. Men det, vi skal nu, er at være med i et projekt, hvor vi får udviklet et kommercielt produkt, der billedlig talt ligger på hylden i et byggemarked. Det vil vi gerne gøre med nogen, der har kompetencerne til det, og der mener vi, Henrik Stiesdal er den helt rigtige til det, siger Ole Alm.