Smart koncept kan redde liv

Førstepladsen gik til fem drenge fra Slotshaven Gymnasium - Mikkel, Ithajen, Magnus, Christian og Frederik fra henholdsvis 2. og 3.g. De har udviklet virksomheden MedDrones, som sælger pakkeløsninger med en drone, en hjertestarter og en lade/afgangsstation. Dronen er et supplement til hjerteløbere. I stedet for, at de skal løbe ud at hente hjertestarteren først og derefter nå ud til destinationen, så flyver dronen med hjertestarteren til destinationen ved hjælp af den indbyggede gps. Det bliver således muligt for hjerteløberen at nå frem til personen i nød hurtigere end tidligere.