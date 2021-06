Ønsket om nye trafikprojekter som jernbane og motorveje optager både borgere, kommuner og erhvervsliv rundt om på Sjælland. Her ses et manipuleret billede af afkørslen til en motorvej mellem Næstved og Rønnnede som Næstved Erhverv står bag. Illustration: Næstved Erhverv

Send til din ven. X Artiklen: Slutspil om infrastrukturplan: Frygter Hærvejsmotorvej skal udskyde sjællandske motorveje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Slutspil om infrastrukturplan: Frygter Hærvejsmotorvej skal udskyde sjællandske motorveje

Sjælland - 25. juni 2021 kl. 08:36 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Meget tyder på, at sjællænderne kan se frem til fire nye motorvejsprojekter til Kalundborg, Hillerød, Frederikssund og Næstved-Rønnede ligesom der er lagt op til S-tog til Roskilde og opgraderinger af jernbanen omkring Ringsted. Spørgsmålet er bare om det sker i 2022 eller 2035?

Det er groft sagt det store spørgsmål, når regeringen og Folketingets partier fra i dag og hen over weekenden skal forhandle den længe ventede infrastrukturaftale til over 100 milliarder kroner på plads.

- Det der virkelig skiller fløjene er to jyske projekter (Hærvejsmotorvej og 3. limfjordsforbindelse,red.). Jeg tror ikke, man skal forvente noget stort bravallaslag om de sjællandske infrastrukturprojekter, siger Kristian Pihl Lorentzen, transportordfører fra Venstre forud for forhandlingerne: Det store spørgsmål bliver snarere hvornår, projekterne sættes i gang, tilføjer Venstre-ordføreren: - Altså, om projekterne skal starte i 2022 eller 2032. Det har enorm betydning for dem det berører, og det skal vi have på plads, siger han.

DF: Hærvejsmotorvej kan overskygge mindre, vigtige projekter Også fra SF og Dansk Folkeparti lyder samme udmelding om infrastrukturaftalen, der i princippet gælder fra nu og frem til 2035.

Finansordfører René Christensen fra Dansk Folkeparti frygter dog, at spørgsmålet om en hærvejsmotorvej skal komme til at fylde for meget og overskygge de sjællandske vej- og bane-projekter.

- Hærvejsmotorvejen, som Venstre har stillet som ultimatum for at være med, handler jo alene om at bekæmpe trængsel. Og jeg kan godt være bange for, at et så stort projekt som Hærvejsmotorvejen skal skubbe andre mindre projekter bagud i køen, siger han.

Udvalgte nye projekter i regeringens udspil Udvidelse af Hillerød-motorvejen mellem Ring 4 og Farum

Kapacitetsudvidelse af jernbanen ved Ringsted

S-tog til Roskilde

Ring Syd-jernbaneudvidelse mod Københavns Lufthavn.

Dobbeltspor på jernbanen Køge- Køge Nord

Undersøgelse af metrodrift på S-togslinjen, metrodrift på Kystbanen og ny metro til Lynetteholmen.

BRT-busser på buslinjerne 200 S og på 400 S

Udbygning Rute 6 Solrød-Roskilde

Undersøgelse af fast forbindelse Als-Fyn

Undersøgelse af tunnel under Marselisborgvej i Århus.

Undersøgelse af sjællandsk tværforbindelse.

Undersøgelse af ombygning af Københavns Hovedbanegård.

Sjælland er bagud René Christensen påpeger, at regeringens ønske om »Danmark i balance« ofte italessættes som noget, der skal tilgodese Jylland. Men Region Sjælland er den region i landet, der er mest udfordret. Både når det handler om vækst samt borgernes uddannelsesniveau og sundhedstilstand, mener hN:

- Motorvejsprojekterne til Kalundborg, Næstved-Rønnede og på E55, som vi ønsker, handler ikke om trængsel, men om at skabe vækst. Står man som virksomhed og skal investere eller overvejer om man slå sig ned eller omvendt flytte, er det jo ikke ligegyldigt om Næstved-Rønnede motorvejen kommer i 2022 eller efter 2030. Det samme gælder de øvrige projekter, siger DF's finansordfører.

SF: Vil helst slippe for hærvejsmotorvej, men... Samme bekymring har SF's tansportordfører Anne Valentina Berthelsen. Hendes parti er egentlig helt imod en Hærvejsmotorvej ligesom partiet er imod det forslag, regeringen har fremlagt til en 3. Limfjordsforbindelse ud over øen Egholm.

- Hvis ikke vi kan slippe for Hærvejsmotorvejen, så vil vi kæmpe for, at den bliver lagt så sent som muligt i planen.Den er kun sat i verden for at løse trængslen. Men vi mener, den faktisk bidrager med endnu mere trængsel og mere CO2-udledning, fordi nye veje skaber mere biltrafik. Og det er et problem. I hvert fald så længe, bilerne ikke er grønnere, siger hun.

Anne Valentina Berthelsen tilføjer, at Dansk Industri har foreslået, at Næstved-Rønnede Motorvejen lægges om en af de allerførste projekter af hensyn til udviklingen i området efter Coronaen.

- Vi synes også, det er vigtigt at få igangsat projekter, der kan få lokalsamfund til at blomstre. Men også, at projekterne afspejler en helhed ud over hele landet og at der er en balance mellem hvornår projekterne på banen og på vejene går i gang. Hvis vi lægger alle baneprojekterne først, så tror jeg desværre, Banedanmark, der skal stå for projekterne, brænder sammen, siger hun.