Foto: Per Finn Nielsen

Arkivfoto fra 2018, hvor et kraftigt tordenvejr ramte Nordsjælland.

Slut med at svede: Torden og regn på vej

Så er det ved at være slut med at svede i denne omgang. DMI melder nemlig om et kraftigt vejrskifte søndag.

En koldfront vil i løbet af søndag bevæger sig ind over Danmark fra sydvest. Når kulde og varme støder sammen. kommer det ikke til at gå stille for sig, fortæller DMI.

Der er forventninger om både torden og masser af regn i takt med at koldfronten bevæger sig henover landet.

Det kan på nuværende tidspunkt (lørdag middag red.) ikke udelukkes, at der vil kunne forekomme både kraftig regn (mere end 24 mm regn på 6 timer) og skybrud (mere end 15 mm regn på 30 minutter) i forbindelse med koldfronten, ligesom kraftige regn- og tordenbyger vil kunne forkomme i den varme luft øst for fronten.

DMI har derfor udsendt en DMI risiko for kraftig regn og lokale skybrud gældende fra søndag morgen og frem til søndag aften.