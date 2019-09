Se billedserie NemID Nøgleapp er et supplement til det kendte pap-nøglekort og kan hentes til både iPhone og Android-telefoner.

Slip for nøglekortet - snup en app

Sjælland - 05. september 2019 kl. 06:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Digitalt: Når du går ind på netbank, logger på e-boks eller bestiller tid hos lægen, har du brug for dit Nem-ID.

Og er du en af dem, der rigtig tit hiver fat i det lille pap-nøglekort for at indtaste de seks cifre, og måske synes det er en smule træls hele tiden at finde kortet frem, så er der faktisk hjælp at hente.

For Nem-ID er naturligvis også gået digitalt og har fundet en alternativ løsning til det analoge kort.

Du kan nemlig nemt og gratis hente en app, der udgør et uudtømmeligt nøglekort, som du ikke skal have liggende i pungen eller lede i samtlige skuffer for at finde.

Appen hedder NemID nøgleapp, og kan hentes gratis både til android- og apple-telefoner.

Appen virker på den måde, at man opretter sig inde i appen, og derefter vil der, hver gang man skal bruge nøglekortet, være mulighed for at benytte sin smartphone til at logge ind.

Den side på nettet, man forsøger at logge ind på, for eksempel sin netbank, sender en besked til nøgle-appen om, at man gerne vil have adgang til siden. Derefter åbner man ganske enkelt sin nøglekort-app med en kode, og derefter godkender man, at der skal logges på for eksempel netbank.

Appen fås også til erhvervskunder og kan hentes i såvel Appstore som Google Play.