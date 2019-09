Danske Regioner fik ikke ekstra penge til at gøre noget ved de slidte togbaner i årets økonomiforhandlinger. Foto: Henrik Fisker

Slidte skinner kommer først på regeringens bord næste år

Sjælland - 04. september 2019 kl. 15:12 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Aftalen mellem regeringen og Danske Regioner giver ingen løsning på de store udfordringer for den regionale trafik. Især skinnerne på Østbanen, der forbinder Faxe Ladeplads og Rødvig med Køge er så slidte, at der er taget sæder ud af togene for at få færre til at tage toget.

- Men det er meget vigtigt for mig, at vi har fået en sætning med i aftalen, hvor regeringen anerkender tilstanden på privatbanerne, siger regionsrådsformand i Region Sjælland Heino Knudsen (S).

Hele det regionale udviklingsområde - regionale busser og tog, uddannelse, klima og miljø - står til at få et statsligt bloktilskud på 2,5 milliarder kroner i 2020, og de fem regioner må maksimalt bruge 3,19 milliarder kroner på drift af området.

Heino Knudsen glæder sig over, at også denne del af den regionale økonomi ligesom sundhedsområdet slipper for det omstridte omprioriteringsbidrag, der tidligere betød, at man skulle spare to procent om året.

Men det bliver først i 2020, at regeringen vil drøfte løsninger på, hvordan landets lokalbaner skal få repareret de slidte skinner.

SF's transportordfører Anne Valentina Bertelsen er stærkt kritisk, fordi aftalen ikke lægger op til at rette op på de seneste års nedskæringer på bus- og togdrift.

- Regioner og kommuner har i årevis været tvunget til at skære ned på særligt busruter uden for de store byer. Jeg er skuffet over, at regeringen ikke har valgt at hjælpe Regionerne med at starte en genopretning af den kollektive trafik, udtaler Anne Valentina Bertelsen, der påpeger, at især bussen ofte er helt afgørende for at sikre liv i landdistrikterne.

- Det er ikke alle der har råd til to biler, og børn og ældre, som ikke kører bil har brug for selv at kunne komme rundt. Vi skal have flere mennesker fra bilerne og over i den kollektive trafik. Det er afgørende i arbejdet for at løse klimaudfordringerne. Så nytter det ikke at sulte den kollektive trafik, siger hun.

