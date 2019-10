Brigitte Klintskov Jerkel har siddet i Folketinget siden december 2016, hvor hun vikarierede for daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen. Ved valget i juni fik hun permanent plads. Foto: Janus Spøhr.

Slidt togbane: K-politiker undrer sig over ministersvar

Sjælland - 14. oktober 2019 kl. 18:02 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Transportminister Benny Engelbrecht (S) kommer til at skulle svare på flere spørgsmål i sagen om de slidte skinner på lokalbanen Østbanen.

De Konservatives Brigitte Klintskov Jerkel varsler nemlig flere spørgsmål til transportministeren efter han tidligere her på Sn.dk lagde ansvaret for banens ringe tilstand over på Region Sjælland, der driver banen.

- Jeg undrer mig over ministerens svar, siger hun med henvisning til, at Region Sjællands regionsrådsformand Heino Knudsen flere gange har meldt ud, at regionen ikke har penge i kassen - eller mulighed for at låne - til at renovere banen.

- Når nu transportministerens egen partifælle har givet udtryk for de her ting, synes jeg, det er ærgerligt, at ministeren er så afvisende over for at hjælpe. Det er jo pendlere, studerende og medarbejdere i virksomheder, det her går ud over, siger Brigitte Klintskov Jerkel til Sn.dk.

