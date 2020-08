Slidt fabriksarbejder tæller ned til at gå

- Jeg kan gå på folkepension som 67-årig, så forslaget vil betyde, at jeg kan gå på tidlig pension som 64-årig. Så længe behøver jeg ikke vente. Jeg kan gå på efterløn om to år, to måneder og en dag. Og det gør jeg!

- Der er mange af mine kolleger, som benyttede sig af muligheden for at hæve de 60.000 kroner, da der blev opfordret kraftigt til det under Lars Løkke-regeringen. Det er ikke noget, vi taler så meget om på arbejde. Men jeg er sikker på, at der er mange, som fortryder. Når det er sagt, så er det godt, at der endelig er kommet et forslag, som tager hånd om folk, der er slidt. Det er jo helt umuligt at få førtidspension, og den ny ordning med seniorpension kræver jo også, at man kun kan arbejde 15 timer om ugen, og man skal gennem et langt forløb med læger og arbejdsprøvning, siger Dorthe Keil.

Hun har været ansat på kagefabrikken siden midten af 1990'erne. Hun er udlært smørrebrødsjomfru og har også drevet taxavirksomhed med sin mand.