Slækker krav til DSB: Flere tog må komme for sent

Indtil nu har staten krævet, at 86,1 procent af alle fjern- og regionaltog skal komme til tiden. Men nu har staten lavet en ny aftale med DSB, der betyder, at kun 78,7 procent af togene i 2020 skal komme til tiden. Og i 2022 skal den såkaldte kundepunktlighed sænkes yderligere til 77,5 procent, oplyser Transportministeriet.

- Det er et vanvittigt tilbageskridt. Jeg kan slet ikke huske, hvornår kravet til DSB's rettidighed har været så lavt, og så få tog kom til tiden, siger Henrik Værum Høgh fra Ringsted, pendlertalsmand for strækningen Ringsted-København, til Sn.dk

Henrik Værum Høgh, Talsmand for pendlerne på strækningen Ringsted-København er dybt frustreret og undrer sig over, at kravene til DSb bliver sænket markant. Foto: Hans Jørgen Johansen.

For ham er det ikke et plaster på såret, at den økonomiske kompensation, som pendlere får, når toget kommer for sent, ikke bliver ændret med aftalen. Der er grænsen fortsat 86,1 procent, før der skal falde penge af til pendlerne.