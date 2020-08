Skal uddannelser betale til sammen 150 millioner kroner for, at Danmark kan få mere synligt politi i flere lokalområder? Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Skuffede uddannelser: Nærpoliti skal betales af os Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skuffede uddannelser: Nærpoliti skal betales af os

Sjælland - 25. august 2020 kl. 12:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gymnasiale og videregående uddannelser får færre penge til markedsføring. Regeringen er klar til at sende en del af regningen for politireformen til alle gymnasier, HF, handelsskoler og de videregående uddannelser.

Læs også: Se hvor politiet har lukket politiet

Det vækker forundring og skuffelse, at der skal skæres i uddannelsernes budget til markedsføring for at sikre mere nærpoliti.

Ifølge regeringens faktaark skal uddannelserne af med 100 millioner kroner næste år og 150 millioner kroner i hvert af de kommende år.

Sådan finansieres politireform Politi og anklagemyndighed: 73 mio, kr. i 2021 stigende til 407 mio. kr. i 2024. Pengene kommer fra reform af Rigspolitiet samt effektivisering.

Justitsområdet; 14 mio. kr. i 2021 stigende til 148 mio. kr. i 2024. Penge fra flere ATK-vogne og forenklede våben-afgifter.

Tidligere Lindholm-reserve: 121 mio. kr. i 2021 og 156 mio. kr. i 2022.

Arbejdsskadeafgift og méngodtgørelse: 80 mio. kr. i 2021 stigende til 325 mio. kr. i 2024.

Reduktion af uddannelsernes udgifter til markedsføring: 100 mio. kr. i 2021 og 150 mio. kr. årligt fremover.'

Faktaark: Finansiering af regeringens udspil; "Trygheden først - Et politi der er dér, hvor danskerne har brug for det. Faktaark: Finansiering af regeringens udspil; "Trygheden først - Et politi der er dér, hvor danskerne har brug for det. Danske Gymnasier, Danske Erhvervsakademier, Danske Professionshøjskoler, Danske Erhvervsskoler og -gymnasier, Danske Universiteter, Rektorkollegiet for maritime uddannelser og rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser har sendt et fælles åbent brev.

De påpeger, at besparelsen kan betyde færre åbent-hus-arrangementer, mindre online rådgivning og andre tiltag, der skal tiltrække studerende.

»Vi har hidtil set et stigende fokus fra regeringen på uddannelsesområdet, først med afskaffelsen af omprioriteringsbidraget og senest endda de første investeringer i uddannelse. Nu må vi desværre se ind i, at økonomien på et i forvejen tyndt finansieret område igen skrumper. Det er ikke vejen frem for at løse de vanskeligheder på uddannelsesområdet, som vi som samfund står overfor«, lyder det fra organisationerne.

De syv organisationer peger på, at der er behov for at hjælpe unge med at træffe gode uddannelsesvalg:

»Derfor er det selvmodsigende, at vi nu skal skrue ned for indsatsen for at vejlede om og tiltrække flere studerende til uddannelserne«.

Rektor er ærgerlig Camilla Wang, rektor for Professionshøjskolen Absalon, der uddanner lærere, sygeplejersker, pædagoger og en lang række andre grupper i Region Sjælland, ærgrer sig også:

- Vi lider stadig under de mange, mange millioner, vi mistede, mens vi var ramt af omprioriteringsbidraget. Det er jo penge, vi ikke har fået igen. Det er virkelig et mærkeligt udspil fra en regering, som ellers har villet rulle besparelser tilbage, siger Camilla Wang.

Hun er også forarget over, at uddannelserne nærmest får skudt i skoene, at de markedsfører sig med dyre og unødvendige tiltag:

- Jeg bryder mig ikke om, at der bliver tegnet et billede af, at vi laver en masse videoer og får trykt annoncer på glittet papir bare for at stjæle studerende fra hinanden. Det er ikke rigtigt. Når vi annoncerer for eksempel i jeres avis, skriver vi for eksempel, at nu er det tid til at ansøge, her kan du kontakte os...Vi bruger ressourcer på et oplyst studievalg, inviterer folkeskoleelever ind til brobygning, så de kan prøve at deltage i undervisningen og står side om side med de øvrige uddannelser til uddannelsesdage.

Både SF og Enhedslistens undervisningsordførere har tirsdag afvist at lade uddannelserne bidrage til politireformen.

relaterede artikler

R og SF vil have domstole ind i politiforhandlinger 25. august 2020 kl. 11:09

Støttepartier: Uddannelser skal ikke finansiere politiaftale 25. august 2020 kl. 00:41

Nærheden skal styrkes og Rigspolitiet halveres 24. august 2020 kl. 20:00