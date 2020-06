Pia Lund er bange for, at hendes led- og slidgigt blusser op igen, hvis hun skal vente helt til oktober, før hun igen kan få den gigtmedicin, hun normalt får. Privatfoto

Skræmt patient ringede til 20-30 apoteker og byttede medicin på Facebook

Holbæk - 22. juni 2020

Holbæk: Alle alarmklokker begyndte at ringe hos Pia Lund, 54 år, fra Holbæk, da hun i sidste uge skulle hente sin gigtmedicin på apoteket. For i stedet for at få udleveret sin medicin, Salazopyrin n.tabs der opløses langsomt i maven, som sædvaneligt, fik hun at vide at medicinen var i restordre.

- Jeg blev straks bekymret, for min led- og sligtgigt er i bero, så jeg vil meget nødigt have, at den blusser op igen. Og da de på apoteket sagde, at medicinen ikke var tilbage før til oktober, så vidste jeg faktisk ikke, hvad jeg skulle gøre, siger Pia Lund.

Hun ringede til 20-30 apoteker på Sjælland, men uden held. Til sidst gik hun på Facebook i en gruppe for gigtpatienter, som hun er medlem af. Der var byttehandlen af gigtmedicin folk imellem allerede i fuld gang, og Pia Lund spurgte også, om der var nogen, som hun måtte købe medicin af.

- Men det hele gik så hurtigt, så der var hele tiden nogen, der nåede at komme før mig. Så jeg fik ikke købt noget. Og jeg ved jo også godt, at det er ulovligt, men hvis jeg først får smerter igen på det niveau, som jeg havde, dengang min gigtsygdom var aktiv. Ja, så kan du lige så godt lukke mig ind i et rum. For det er bare forfærdeligt, forklarer Pia Lund.

Corona skyld i restordre En blanding af øget efterspørgsel på grund af coronakrisen og et produktionsstop i fire uger er skyld i, at gigtmedicinen Salazopyrin er gået i restordre. Medicinen er i restodre over hele Danmark, og derfor sidder gigtpatienter i hele landet og forsøger at finde en løsning. Pia Lund nåede ikke at købe en anden patients medicin ulovligt via Facebook, i stedet fandt hun via gruppen ud af, at der fandtes en alternativ medicin.

- De andre fortalte mig, at der findes en anden Salazopyrin, som opløses meget hurtigt i maven. Så jeg ringede igen til 20-30 apotekter, og til sidst lykkedes det mig at finde 300 tabletter. Så nu har jeg ro i lidt tid, fortæller en lettet Pia Lund.

Hun tager seks tabletter om dagen og har nu piller til knap to måneder. Men der er stadig længe til oktober, og Pia Lund er desuden ikke tryg ved, at hun ingen vejledning har fået omkring den nye medicin.

- Hverken min praktiserende læge eller min reumatolog på Gigthospitalet kan fortælle mig, hvilken effekt medicin har for mig. Jeg har fået at vide, at jeg skal tage den samme dosis som vanligt. Men pillerne er jo hurtigtvirkende, så måske de har en helt anden effekt, siger Pia Lund.

Hun har haft led- og slidgigt i hele kroppen i 18 år. Pt. er hendes knæ mest påvirkede af gigten, og hun kan ikke gå så langt, men det har hun lært at leve med.

- Men hvis min gigt blusser op igen, det tør jeg ikke tænke på. Lige nu er jeg nødt til at tro på, at situationen vil løse sig, og at myndighederne får importeret medicin til os længe inden oktober. For alt andet er ikke forsvarligt, mener Pia Lund.