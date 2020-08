Kronhjorten er imponerende at se på - og høre på, når den går i brunst i efteråret, hvor dens brøl gjalder ud i danske skove. Den her hører dog hjemme på en farm. Foto: Lars Skov

Skovens konge indgyder respekt

For kronhjortens brunst-brøl er noget for sig. Og man er næppe i tvivl om, at den er i nærheden, når brølet kommer.

Og dog, for man kan faktisk høre den på flere kilometers afstand, og det har to fordele.

Den største chance for at høre og se kronhjortene i brunstperioden er ved solopgang og solnedgang.

Kronhjorten er ikke aggressiv over for mennesker, men de vil genre have noget privatliv, ikke mindst hvis det lykkes for en han og en hun at finde frem til hinanden.