Skoleforsker: Forældre bør ikke være lærere i hjemmeskolen

Sjælland - 30. marts 2020 kl. 09:38 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skoledage med faste skemaer og rutiner er afløst af en hverdag hjemme, hvor alle opgaver og kommunikation med skole, lærere og undervisere foregår over nettet.

Men hvad betyder det for børn og unges faglige niveau, at de er hjemme fra skole i ugevis? Foreløbig fire uger. Men i værste fald helt frem til sommerferien.

Ifølge folkeskoleforsker Andreas Rasch-Christensen vil langt de fleste elever godt kunne bære, at være væk fra skolen i en del uger. Og sågar længere.

De fleste klarer skolefravær - De fleste vil være klædt nogenlunde på til de afgangsprøver og eksamener, der eventuelt måtte komme. Også selv om de ikke går i skole i en periode, fastslår Andreas Rasch-Christensen, der til daglig er forskningschef på Forskningscenter for pædagogik og dannelse på Professionshøjskolen Via University College.

Den lange periode hjemme betyder dog, at der er noget, man ikke vil få lært - og noget vil blive tabt på gulvet.

Derfor stiller skoleforskeren sig tvivlende over for, om det giver mening at gennemføre prøver og eksamener til sommer, hvis nedlukningen fortsætter i mange uger efter påske. Men de fleste børn og unge vil dog kunne samle det tabte op igen eller indhente det, når først man er tilbage i skole igen, beroliger han.

Hans budskab til de mange forældre, der lige nu har børn gående hjemme er dog, at de skal huske, at de og deres børn befinder sig i en nødsituation:



Andreas-Rasch-Christensen er selv forælder og erkender, at det også for ham kan være svært ikke blive hjælpe-lærer. Foto: Inge Lynggaard Hansen/Via.



- Uanset, hvordan vi vender og drejer det, så er de fagprofessionelle voksne, som lærere og undervisere, den væsentligste enkeltfaktor for, om unge lærer noget. Man ser stort set alle steder, at skoler og uddannelser kommunikerer med elever via Skype, Facetime og andre tjenester. Det kan erstatte noget. Men der er altså tale om en nødsituation, siger han.

Forældre er ikke lærere Mange forældre oplever dog lige nu en hverdag, hvor de er blevet temmelig involveret i deres børns skolegang. Især de forældre med børn i de mindre klasser.

Og det er ikke optimalt, lyder det fra Andreas Rasch-Christensen.

- Ideelt set skal børnenes lærer stadig være lærer, mens forældrene skal bakke op og støtte op omkring det. Men der vil selvfølgelig være steder, hvor de føler sig presset til at gå ind og fungere som hjælpelærer. Mit budskab er, at det ikke er jeres opgave at håndtere en undervisningssituation samtidig med, at I arbejder. Det bør man undgå af flere årsager, siger han.

Dels mangler forældrene ofte faglig viden og de pædagogiske redskaber, der skal til. Og så er der den rent følelsesmæssige tilknytning mellem forælder og barn, som ikke altid er særlig hensigtsmæssig i en undervisningssituation, forklarer han.

- Men jeg er også selv forælder, så jeg ved, det kan være nemmere sagt end gjort. Jeg er oprindeligt uddannet historiker, og hvis min datter kommer og beder om hjælp til en opgave om den kolde krig, så kan jeg da ikke lade være. Jeg er hverken bedre eller værre end andre. Men ideelt set skal forældre ikke have det pres på deres skuldre eller påtage sig det, siger han.

