Sclerosehospitalet i Haslev for del i regeringen og DFs ny helhedsplan for skleroseområdet. Foto: Faxe Kommune.

Send til din ven. X Artiklen: Skleroseramte får bedre og mere ensartet behandling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skleroseramte får bedre og mere ensartet behandling

Sjælland - 04. april 2019 kl. 06:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sclerosehospitalet i Haslev står til at få 10 millioner kroner ekstra sammen med søster-hospitalet i Ry som led i regeringen og Dansk Folkepartis helhedsplan for skleroseområdet, der præsenteres i dag.

Læs også: Sklerosen styrer Sarahs liv

I alt kanaliseres 38,7 millioner kroner til området i de kommende år. Det skal sikre, at mennesker med sklerose får bedre og mere ensartet behandling og hjælp til at klare sig i hverdagen, så deres fremadskridende og uhelbredelige sygdom bremses bedst muligt. Også de pårørende skal have mere støtte.

- Sklerose er ikke en sygdom, du bliver kureret for. Det er en sygdom, du skal leve med. Ofte er det jo en hel familie, der får vendt op og ned på deres hverdag, derfor er jeg glad for, at vi nu kan præsentere en helhedsplan, udtaler sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), som i dag blandt andet besøger Sclerosehospitalet i Haslev, der står til at få 10 millioner kroner sammen med Sclerosehospitalet i Ry.

Helhedsplanen har udgangspunkt i finansloven for 2018 og den såkaldte sundhedspulje, som løber frem til 2021.

Dansk Folkepartis Liselott Blixt, der er formand for Folketingets Sundhedsudvalg, pointerer, at aftalen med regeringen bygger på et 380 graders eftersyn af skleroseområdet og en efterfølgende handlingsplan.

- Vi har kunnet se, at der er lange ventelister til sklerosehospitalerne og brug for at skabe mere sammenhæng, så kommunernes og regionernes indsats bliver mere ensartet. Man skal kunne få den samme indsats som skleroseramt uanset, hvor du bor, siger Liselott Blixt.

Helhedsplanen har tre hovedpunkter - foruden styrkelse af sklerosehospitalerne og øget fokus på de skleroseramtes familier, gælder det en særlig indsats for mennesker med progressiv sklerose, der modsat attakvis sklerose udvikler sig jævnt, så den ramte får stadig ringere funktionsniveau.

- Vi ved, at cirka 4500 mennesker med progressiv sklerose ikke har set en neurolog inden for de seneste to år. De bliver nedprioriteret i forhold til mennesker med attakvis sklerose, der er i medicinsk behandling (og får pludselig forværring af funktionsevnen, red.). Det bliver der endelig gjort noget ved. Ambitionen er, at de skal have tilbuddet om at tale med en neurolog eller en sklerosesygeplejerske minimum en gang om året, siger direktør for Scleroseforeningen Klaus Høm og tilføjer:

- Det er enormt glædeligt, at vi får en helhedsplan for skleroseområdet. Blandt andet skal sygeplejersker efteruddannes til sklerosesygeplejersker, for der mangler speciallæger, og vi får ikke 100 nye neurologer i morgen, derfor må vi finde alternative løsninger i form af opgaveglidning.

relaterede artikler

Sklerosehospital vil hjælpe patienterne helt hjem 04. april 2019 kl. 06:00