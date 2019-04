Sclerosehospitalet i Haslev arbejder individuelt med alle patienter, så flere faggrupper - lige fra neurologer til psykologer, ergoterapeuter og mange andre - sikrer, at patienten får det bedst muligt med følgerne af den uhelbredelige sygdom i centralnerversystemet. Foto: Benny Hansen.

Sklerosehospital vil hjælpe patienterne helt hjem

De 10 millioner kroner til landets to sklerosehospitaler, der er afsat i regeringen og Dansk Folkepartis helhedsplan, skal blandt gå til at sikre, at patienterne blier taget godt imod i kommunerne.

- Vi vil rigtigt gerne gøre mere for så at sige følge patienterne godt hjem, så vi kan anvise den bedste træning og den bedste måde at hjælpe dem til at få kræfterne til at slå til, siger Britta Løvendahl, der er direktør for Sclerosehospitalet i Haslev og Sclerosehospitalet i Ry.

Hun påpeger, at sklerose er en sygdom, som rammer hele familien.

- Og det nytter jo ikke noget, hvis sagsbehandlerne kun ser på den skleroseramte, men overser, at børnene er meget påvirkede. Når man lider af »fatique« (udmattelse, der rammer sklerosepatienter, red.) er det meget svært at tage sig af små børn, men det er bestemt heller ikke let at have teenagere, siger Britta Løvendahl.

Specialiseret hjælp

På de to sklerosehospitaler arbejder et helt team med flere forskellige fagpersoner omkring hver patient, så der bliver taget hånd om den enkeltes udfordringer med sygdommens angreb og følger.

- Vi er kisteglade for de penge, der er udset til os i regeringen og DF's helhedsplan. Vi skal selvfølgelig også bruge dem til at blive ved med at udføre specialiseret rehabilisering, det er en uvurderlig hjælp til sklerosepatienterne at komme på hospitalet, være fri for dagligdagens forpligtelser og kun koncentrere sig om at være her, siger Britta Løvendahl.

Sklerosehospitalernes ansatte er blandt andet neurologer, neuropsykologer, psykologer, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, diætister, ergoterapeuter og fysioterapeuter.

- Sklerose er en alvorlig sygdom, som rammer kroppen på mange forskellige måder; du kan få lammelser, som påvirker din evne til at synke, det kan påvirke seksuallivet, hvis lammelser rammer underkroppen. Med sklerose skal du lære at leve livet på en helt anden måde, siger direktøren.

I 2018 var 1297 mennesker indlagt på et af sklerosehospitalerne. Det svarer til otte procent af alle ramte.

Ventetiden på at få behandling i Haslev eller Ry er gennemsnitligt 7,6 måneder, oplyser Scleroseforeningen.

