Sjællandske virksomheder mangler over 4000 medarbejdere

- Så massivt og akut et samfundsproblem kalder på, at regeringen og folketinget finder konkrete løsninger, som kan løfte arbejdsudbuddet nu og her. Eksempelvis ved at få flere af vores værdsatte ældre medarbejdere til at vælge arbejdet til og efterlønnen fra, ved af få de unge hurtigere i gang samt ved at få sænket beløbsgrænsen for relevant udenlandsk arbejdskraft, siger Steen Nielsen.