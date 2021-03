Se billedserie Administrerende direktør Lasse Staal ses her med den maske, som Addifab har hjulpet med at få produceret. AddiFab har lavet den adapter, som kobler snorkelmasken og et antibakterielt filter sammen. Foto: Kim Rasmussen

Sjællandske virksomheder har fået hug men holder næsen oven vande

Sjælland - 11. marts 2021 kl. 07:00 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

Virksomheden DPA Microphones, der har hovedsæde i Allerød og fabrik i Asnæs laver nogle af verdens bedste produkter indenfor deres felt. De fleste af virksomhedens kunder er i underholdningsbranchen med vægten på teater og koncerter, hvor der er brug for supergode mikrofoner, da lyden skal være så god om overhovedet muligt.

- Coronakrisen har ramt de områder hårdt, så vores omsætning har fået nogle slag. Vi er slået flere år tilbage, fortæller Jesper Bodeholt, økonomidirektør i DPA Microphones.

Han håber derfor meget på, at der snart bliver normale tilstande, så det igen bliver muligt at komme i teatret og til koncert, og det ønske er vi utvivlsomt mange, som deler med ham.

Mikrofonerne fra DPA Microphones er af så høj kvalitet, at de bliver benyttet på nogle af verdens største scener - blandt andet på Broadway i New York og Westend i London. Senest har mikrofonerne fra fabrikken i Asnæs optaget den første lyd, der nogensinde er sendt fra planeten Mars til Jorden.

- Det var selvfølgelig en stor fjer i hatten for os, men Mars er jo ikke vores største marked, konstaterer Jesper Bodeholt.

Coronakrisen er ikke gået sporløst hen over DPA Microphones. Virksomheden har desværre været nødsaget til at fyre folk, og andre medarbejdere er sendt på arbejdsfordeling, så de arbejder noget af tiden og er hjemme resten af tiden.

- Vi vil gerne fastholde vore dygtige medarbejdere, så vi står så godt rustede som muligt, når tiderne igen bliver normale, siger Jesper Bodeholt.

Han tilføjer, at DPA Microphones i øjeblikket producerer til lager, så vi er klar til at levere til kunderne, når coronakrisen en dag letter.

Værnemidler Virksomheden Addifab, som er igang med at flytte fra Jyllinge til Taastrup, beskæftiger sig med kunne sprøjtestøbe med de designfriheder og lave opstartsomkostninger, som i dag kendetegner 3D-print.

Da coronakrisen lagde sig over Danmark og den øvrige verden i marts sidste år, besluttede virksomheden hurtigt at tilbyde sin hjælp til at producere værnemidler, da produktionsteknikken hos Addifab er velegnet til den opgave.

- Vi tilpassede populært sagt en dykkermaske, så den kan påmonteres et antibaktielt filter. Tilpasningen består af en adapter, som vi udviklede i samarbejde med overlæge Michael Mølmer, fortæller Lasse Staal, administrerende direktør, Addifab.

Michael Mølmer havde set et potentiale i at kunne montere et filter på de allerede tætte snorkelmasker. Maskerne dækker hele ansigtet, og filteret i adapteren holder covid-19-virussen ude. Maske, adapter og filter er blandt andet testet af personalet på danske hospitalers corona-afsnit.

Ifølge Lasse Staal havde han forestillet sig, at dykkermasken med det antibakterielle filter skulle bruges i Danmark. Men det viste sig, at de fleste masker kom til at gøre gavn i Canada, da godkendelsesprocedurerne er hurtigere og smidigere derovre end i Danmark.

Holder tempoet Addifab producerer blandt andet maskiner til 3D-print af spøjtestøbeforme, og på den front har virksomheden været udfordret af coronakrisen, idet ordrer i flere tilfælde er blevet udskudt. Det betyder, at omsætningen i 2020 blev lavere end forventet.

- Til gengæld har vi haft mere projektsalg, siger Lasse Staal og tilføjer, at optimismen og troen på fremtiden bestemt ikke fejler noget i Addifab. Virksomheden er som nævnt i gang med at flytte til nye lokaler i Taastrup og får på den måde dobbelt så meget plads. Ifølge Lasse Staal er ambitionen, at virksomhedens omsætning i de kommende år hvert år skal fordobles.

Derudover har man indgået et strategisk samarbejde med Mitsubishi Chemicals, som har investeret i Addifab.

- Vi samarbejder med Mitsubishi Chemicals om at udvikle og kommercialisere vores 3D-printede sprøjtestøbeforme, og det er et kæmpe skulderklap for os, at vi har fået dem ombord. Fremtiden tegner på alle måder lyst for os, siger Lasse Staal, administrerende direktør i Addifab.

Hjælpepakker hjalp Der er igen travlt hos Odin Engineering A/S i Slagelse, og alle medarbejdere er tilbage på arbejde. I virksomheden er der stor taknemlighed for statens coronahjælpepakker.

Hjælpepakkerne til erhvervslivet er ifølge administrerende direktør Mads S. Rasmussen fra Odin Engineering et godt eksempel på, hvad en avanceret samfundsmodel som den danske kan udrette.

Mads S. Rasmussen glæder sig meget over, at det takket være hjælpepakkerne er lykkedes at fastholde størstedelen virksomhedens højt specialiserede medarbejdere.

- Vores vigtigste ressource er vores vanvittigt dygtige, kreative og engagerede medarbejdere, sagde Mads S. Rasmussen fornylig til Erhverv Sjælland.

Han tilføjer, at medarbejdernes kompetencer gør Odin Engineering i stand til at projektere, bygge, installere og servicere specialmaskiner til produktionen hos store internationale virksomheder.

Coronakrisen har påvirket årsregnskabet 2019/2020 i virksomheden i negativ retning. I regnskabsåret beskæftigede Odin Engineering gennemsnitligt 54 medarbejdere mod 57 året før. Bruttofortjenesten blev 44,0 millioner kroner mod 60,2 millioner kroner året før. Overskuddet før skat blev 8,9 millioner kroner mod 21,3 millioner kroner året før.

- Vi er glade for, at vi er kommet igennem med skindet på næsen. Vi står oven i købet ekstra godt rustet til fremtiden med nye digitale kompetencer og et medarbejderengagement, der er stærkere end nogensinde. Men vi skal huske at sige tak til vores omverden. Havde det ikke været for hjælpepakkerne, så havde vi ikke kunnet fastholde vores medarbejdere, og så havde det hele set væsentligt anderledes ud, både her og samfundsmæssigt, sagde Mads S. Rasmussen fornylig til Erhverv Sjælland.

