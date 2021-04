Send til din ven. X Artiklen: Sjællandske virksomheder er det stille vand i ny undersøgelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sjællandske virksomheder er det stille vand i ny undersøgelse

Sjælland - 29. april 2021 kl. 07:14 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

Virksomhederne i Region Sjælland er forsigtige i deres udmeldinger i den seneste virksomhedsanalyse fra DI. Forventningen er, at man kommer uændret igennem coronakrisen. Kun 16 procent regner med at komme ud på den anden side i bedre form end før krisen.

Selvom krisen har været hård, venter en tredjedel af de danske virksomheder at komme styrket ud af krisen. Det er specielt de midtjyske virksomheder, som venter at stå stærkt efter corona.

At der meldes noget mere tilbageholdende ud fra virksomhederne i Region Sjælland er der ifølge Steen Søgaard, direktør for Lundbech i Odsherred og formand for DI Vestsjælland gode forklaringer på.

- I Midtjylland har de mange store virksomheder. Dem har vi ikke så mange af i Region Sjælland. Større virksomheder har nu engang flere muskler til at få noget godt ud af krisen.

Tallene fra DI viser dog også, at næsten to ud af tre, 63 procent af alle virksomheder på Sjælland forventer at komme gennem coronakrisen uden at mærke til de store forandringer i forhold til før, samfundet blev ramt af corona. På den måde kan man ikke påstå, at de sjællandske virksomheder er ramt at pessimisme i og med, at de regner med at »skibet sejler videre« som før krisen.

- Som virksomhed er det jo bestemt ikke dårligt at komme ud af krisen i uændret form, pointerer Steen Søgaard.

Kun 16 procent af de sjællandske virksomheder melder, at de forventer at komme svækkede ud af krisen, hvilket ifølge Steen Søgaard, formand for DI Vestsjælland også er ganske tilfredsstillende.

Undersøgelsen fra DI viser tillige, at virksomhederne i vores naboregion, Region Hovedstaden i højere grad end generelt forventer at komme styrket gennem krisen. Det er samtidig den region, som senest forventer at være gennem krisen, da hele 38 procent først venter at være tilbage i 2022 eller senere. Mange virksomheder i hovedstadsområdet skal derfor se et godt stykke ud i fremtiden for at finde deres styrkede position.

DI har fået svar fra over 800 virksomheder landet over om deres forventninger til fremtiden efter corona.