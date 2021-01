Region Midtjylland indtager førstepladsen på opgørelsen over antal landvindmøller og deres samlede kapacitet. Sjælland producerer mindst vindenergi. Jylland er i førertrøjen, når det kommer til antal af landvindmøller og deres produktion af strøm. Foto: Marianne Nielsen

Sjællandske vindmøller får jysk baghjul

Når vinden blæser hen over landet, er der i de danske kommuner næsten 4200 landvindmøller med en kapacitet til at danne omkring 4,4 millioner kilowatt energi i timen. Energien fordeles ud over landet, men der er enorme geografiske forskelle på, hvor møllerne står og i hvilke områder, der bliver produceret mest.