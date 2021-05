Salgspriserne på sommerhuse er steget markant det seneste år i takt med, at der er indgået flere og flere sommerhushandler, og udbuddet af sommerhuse er faldet. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Sjællandske priser på sommerhuse stikker helt af

Sjælland - 18. maj 2021 kl. 07:13 Af Anders Spanggaard

Nye tal fra Boligsidens Markedsindeks viser, at salgspriserne på sommerhuse i april rundede 20.000 kroner per kvadratmeter. Det er første gang siden 2010, hvor markedsindekset blev født, at priserne er så høje. Det betyder, at danske sommerhuse nu bliver handlet for 24 procent mere end i april sidste år.

Det betyder også, at et gennemsnitligt sommerhus på 80 kvadratmeter koster over 300.000 kroner mere end for bare et år siden.

Kigger vi 30 år tilbage, viser tal fra Nybolig, at priserne på danske sommerhuse frem til i dag er firdoblet. Toppede du jubelsommeren 1992, hvor Danmark vandt EM i fodbold, ved at købe et sommerhus, kan du i dag sælge det til fire gange så meget, som du gav for det den gang, Vilfort og Faxe sendte Danmark i fodboldhistoriebøgerne.

I 1992 var kvadratmeterprisen på et sommerhus 4.441 kr., mens det i året, hvor Danmark spiller EM i fodbold på hjemmebane, handles til 17.784 kr. pr. kvadratmeter. Det viser en analyse, som ejendomsmæglerkæden Nybolig har lavet over Finans Danmarks boligmarkedsstatistik.

Nye og gamle sommerhuskommuner Det er de sjællandske kommuner, der ligger i toppen af listen, der rangerer kommuner efter de største prisstigninger på sommerhuse. Der er syv sjællandske kommuner med i top 10. Her er Holbæk og Vordingborg helt i top med stigninger det seneste år på henholdsvis 71 og 50 procent.

- Salget af sommerhuse er steget meget i de klassiske sommerhusområder, og i takt med at der er blevet tyndet godt ud på hylderne, har køberne søgt alternativer. Nogle kigger mod flexboliger, andre bygger sommerhuset selv, mens andre igen vælger en anden beliggenhed. Det er kommet kommuner som Holbæk og Vordingborg til gavn, idet salget af sommerhuse her er steget meget det seneste år, og det har fået priserne til at følge med op, siger Birgit Daetz, som er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Hun tilføjer, at salgspriserne på sommerhuse er steget markant det seneste år i takt med, at der er indgået flere og flere sommerhushandler, og udbuddet af sommerhuse er faldet. Den tendens har vi set over hele sommerlandet, selv om sjællænderne dominerer listen over kommuner med de største stigninger,

Nummer tre på listen over de største prisstigninger er landets mest sælgende sommerhuskommune Odsherred, hvor priserne er steget 48 procent. Langeland, Lejre, Næstved, Frederikssund, Hedensted, Odder og Gribskov runder top 10 af.

- Selvfølgelig er Odsherred og Gribskov blandt de 10 kommuner med de største prisstigninger. Det er to af de kommuner, vi altid taler om, når det drejer sig om sommerhuse. Det gør vi, fordi der er mange handler, og fordi de to kommuner rummer kendte områder som blandt andet Rørvig, Tisvildeleje og Gilleleje, påpeger Birgit Daetz.

Revival til sommerhuset Ifølge Thomas Hovgaard, kommunikationschef i Nybolig vidner prisudviklingen om, at sommerhuset som bolig har fået en gevaldig revival.

-For en generation siden brugte vi primært sommerhuset til at holde vores tre ugers sommerferie i, hvorimod vi i dag i højere grad ser sommerhuset som familiens sekundære bolig, der bruges hele året som et retreat fra hverdagen. Og under corona har mange endda brugt sommerhuset som hjemmearbejdsplads for at skabe afveksling, siger Thomas Hovgaard.

Han tilføjer, at det ikke kun er den almindelige prisudvikling, der har sendt prisen på sommerhuse op til det aktuelle niveau.

-I kraft af urbaniseringen, hvor mange har slået sig ned i de større byer, har vi også set et større behov for netop at have et fristed væk fra storbyens larm, og især det seneste år har der været sat turbo på salget og prisudviklingen på sommerhuse, siger Thomas Hovgaard.