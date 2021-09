Koldkrigsmuseum Stevnsfort, som hører under Østsjællands Museum, arbejder allerede med digitale medier og podcasts - og kommer uden tvivl også til at bidrage fremadrettet i samarbejdet om Vores Tid. Pr-foto

Sjællandske museer er kommet med i digitalt samarbejde

Vikingeskibsmuseet, Østsjællands Museums og otte andre kulturhistoriske museer fra hele landet træder nu ind i kredsen bag Nationalmuseets medie Vores Tid.

Podcasts om pandemier, powerkvinder eller dramatiske ekspeditioner. Eller webdoks om krigens rædsler og vikingernes togter. Det er blandt andet, hvad brugerne kan finde på mediet Vores Tid, som indtil nu har været Nationalmuseets digitale medie med fokus på video, webdoks og især podcasts.

Men nu bliver yderligere 10 kulturhistoriske museer en del af mediet. Det sker blandt andet for at sikre, at flere fængslende historier når ud til flere lyttere, seere og læsere. Museerne er geografisk fordelt ud over landet, og mange omfatter flere unikke besøgssteder på flere adresser, ligesom Nationalmuseet.

I alt 20 museer ønskede at deltage i prøveperioden, hvorfor det blev nødvendigt at udvælge den endelige liste baseret på et ønske om størst mulig spredning i fagområde, geografi og museumsstørrelse.

- Jeg er rigtig glad for, at så mange kulturhistoriske museer deler vores vision om at bringe museernes viden ud til nye målgrupper med journalistisk indhold på Vores Tid. Jeg ser meget frem til at prøve samarbejdet af med de første 10 partnermuseer og håber samtidig, at vi i fremtiden får mulighed for at udvide kredsen yderligere, siger Jacob Frische, som er chef for Vores Tid.

Museer bag Vores Tid: Dansk Jødisk Museum (København)

Danmarks Tekniske Museum (Helsingør)

Fiskeri- og Søfartsmuseet (Esbjerg)

Østsjællands Museum (Faxe)

Museum for Forsyning og Bæredygtighed (Dronninglund)

Museum Horsens

Museum Silkeborg

Odense Bys Museer

Sydvestjyske museer (Ribe)

Vikingeskibsmuseet i Roskilde



Projektejer: Nationalmuseet Vikingeskibsmuseet er et af de 10 museer, der nu træder ind i samarbejdet omkring museumsmedier. Som partnermuseum skal Vikingeskibsmuseet bidrage med den særlige viden om fortiden, som er museets speciale.

- Vikingeskibsmuseet glæder sig til det nye nationale samarbejde om Vores Tid. Der er en spændende mulighed for at producere kvalitetsindhold - både indholdsmæssigt og teknisk - i samarbejde med nogle af landets bedste kulturhistoriske museer, fortæller publikumschef på Vikingeskibsmuset, Maiken Maigaard, og fortsætter:

- Og vi er stolte af, at netop Vikingeskibsmuseet blev udvalgt blandt de mange museer, der ansøgte om at blive del af projektet. Her får vi en unik mulighed for at fortælle alle de spændende historier, som vores forskning afdækker og samtidig mulighed for at sætte vores del af Danmarkshistorien i sammenhæng med de øvrige museers viden og dermed øge perspektivet.

Østsjællands Museum har allerede erfaring med forskellige digitale formater som podcasts og audioguides og derfor giver samarbejdet god mening, siger inspektør ved Koldkrigsmuseum Stevnsfort, Iben Bjørnsson, som glæder sig over potentialet for at nå nye målgrupper.

- Der er ingen tvivl om at vi med samarbejdet kan nå bredere ud, ikke blot til ny målgrupper men også ved at øge kendskabet til Østsjællands Museum uden for Stevns og Faxe, siger hun.

Koldkrigsmuseum Stevnsfort har allerede medvirket i en af Vores Tids produktioner, i et afsnit af programserien »Staycation«, der under Corona-sommeren i 2020 gav anbefalinger til rejsemål og seværdigheder i Danmark. Programmet blev sendt på Radio LOUD og kan høres her: https://www.spreaker.com/user/vorestid/staycation-4-kold-krig-paa-stevns.