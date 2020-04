Region Sjælland har lige nu kapacitet til at tage sig af de patienter, der er indlagt med COVID-19. Men kommunerne har nu cirka 400 akutpladser klar til at aflaste, hvis tingene skulle udvikle sig. Foto: Tine Fasmer.

Sjællandske kommuner klar med 400 akutpladser til at aflaste sygehuse

Det oplyser Solrøds borgmester Niels Hörup (V), der er formand for de 17 kommuner i Region Sjællands kontaktråd (KKR), på et pressemøde i regionshuset torsdag eftermiddag.

- Vi har alt i alt cirka 400 pladser, hvor borgere med særlige behov kan få noget af den behandling, de normalt får på et sygehus. Vi er i gang med at oplære personale, så de blandt andet kan håndtere nye opgaver, såsom dialyse og kemoterapi, siger han.

Region Sjælland er lige nu ved at opkvalifcere 1000 sygeplejersker til at at kunne hjælpe intensivpatienter, hvis behovet opstår, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S). Foto: Mie Neel.

- Som det ser ud nu, kan vi holde trit med smitten. Og vi er i gang med opkvalificere 1000 sygeplejersker til at kunne tage sig intensive patienter. Derudover har vi ansat over 230, som har tilmeldt regionens corona-jobbank, som nu understøtter vores hårdtarbejdende personale, siger Heino Knudsen.

Han tilføjer, at regionen har fået etableret to udkørende coronatest-teams, der kan hjælpe kommuner og institutioner som eksempelvis plejehjem med at teste personale og ansatte for coronasmitte.