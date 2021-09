Jordemødre på sygehusene i hovedstaden råbte i sommer op i afmagt over mangel på kolleger på fødegangene. Nu følger deres kolleger på fødeafdelingerne i Roskilde, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. sygehuse trop i et åbent brev til regionsrådspolitikerne i Region Sjælland. Billedet her er taget i en anden sammenhæng. Jørgen. C. Jørgensen.

Sjællandske jordemødre i opråb: Vi er presset i bund

Iben Hvidtfeldt Marcher understreger, at sygehusets ledelse gør en stor indsats for at afhjælpe problemet. Der bliver blandt andet ansat sosu-assistenter fra november til at aflaste jordemodergruppen samt opnormeret på ledelsesniveauet.

Ifølge kredsens egen optælling er cirka 13 procent af alle jordemoderstillinger på sygehusene i Roskilde, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. ubesatte. Det er den største andel på landsplan. Og derfor har de nu sendt et åbent brev til alle regionsrådets medlemmer for at råbe vagt i gevær.

- Vi har haft udfordringer med at rekruttere gennem en årrække, men det sidste halve år har været massivt. Vi har eksempler på, at der er jordemødre, der stopper i en fast stilling for at blive ansat i et vikarbureau. Der er eksempler på, at nogle vælger at blive podere i stedet for jordemødre, siger Kit Dynnes Hansen, formand for Jordemoderforeningens Sjællandskreds, og til daglig jordemoder på Holbæk Sygehus:

- Nu er vi nået til et punkt, hvor politikerne må erkende, at der er et problem, og vi efterlyser en plan for at rette op, fortsætter hun.