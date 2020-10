Se billedserie Forhandlingerne om en ny aftale om udvikling af infrastrukturen i Danmark bliver snart sat i gang. Sjællandske folketingsmedlemmer er optaget af at få sikret nye veje, skinner og bedre togdrift i Region Sjælland. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Sjællandske folketingspolitikere har øje for infrastrukturen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sjællandske folketingspolitikere har øje for infrastrukturen

Sjælland - 06. oktober 2020 kl. 20:48 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Hvad skal der ske med Kalundborg-motorvejens forlængelse? Og er der stadig udsigt til en statsvej på Stevns og motorvej mellem Næstved og Rønnede? Kommer der timedrift mellem de større jernbanestationer, og bliver der nogensinde fundet en løsning for den nedslidte Østbane?

Læs også: DF roser åbningstale

Flere trafikale projekter i Region Sjælland blafrer i vinden.

Men i dette folketingsår skal der ske noget med infrastrukturen - både med asfalt og skinner, hvis det står til flere folketingspolitikere fra Sjællands Storkreds.

For halvandet år siden fremlagde den daværende VLAK-regering et trafikaftale sammen med Dansk Folkeparti, men det nåede aldrig at blive til virkelighed før folketingsvalget og regeringsskiftet.

- Vi kan jo ikke gøre andet end at mase på for, at de samme elementer kommer med i den ny aftale. Men vi skal stå sammen lokalt på tværs af partierne, siger Jacob Jensen (V).

De Konservatives Brigitte Klintskov Jerkel var selv med i transportforhandlingerne i 2019.

- Det er klart, at vejprojekterne i Region Sjælland skal med igen, det har vi hårdt brug for. Vi holder virkelig mange timer i kø, siger hun.

Snart mistet tålmodigheden SF's transportordfører Anne Valentina Bertelsen er også ved at være utålmodig for, at transportminister Benny Engelbrecht (S) indkalder til forhandlinger.

- Vi har jo en del trafikale problemer rundt om i landet, vi skal have løst. Næstved-Rønnede motorvejen er jo for eksempel utrolig vigtig - også for at understøtte, at folk kan komme på sygehuset, siger hun.

De Radikales Kathrine Olldag er lidt bekymret for, at sjællandske trafikprojekter kan forsvinde i de kommende forhandlinger om en infrastrukturplan.

- Jeg vil opfordre lokale radikale kredse og folketingsmedlemmerne fra Sjælland til at sætte sig sammen og blive enige om, hvad der bør prioriteres og bære det videre til vores transportordfører (Andreas Steenberg, red.). Jeg bakker op om Region Sjællands plan og prioriteringen af de to motorveje og elektrificeringen af jernbanenettet, og så bliver vi simpelthen nødt til at finde en løsning for lokalbanerne, siger Kathrine Olldag.

Flere og bedre tog Enhedslistens Christian Juhl er især optaget af, at planerne om at forbedre togtrafikken bliver ført helt igennem - med kortere rejsetid og mere rettidige tog.

- Togdrift er rygraden. Hvis man pendler i bil mod hovedstaden, holder man først i kø og har siden store problemer med at finde parkeringspladser, Det passer også som fod i hose med klimadagsorden. Vi skal se på det hele, vi skal have udbredt elbiler, vi skal styrke den kollektive trafik, men vi skal også styrke brugen af elcykler. Hvis togene kører til tiden og er indrettet ordentligt, så er det mere attraktivt, siger Christian Juhl, som glæder sig over, at Nordisk Råd har givet hinanden håndslag på, at der igen skal være nattog mellem alle nordiske hovedstæder.

- Vi har haft masser af fine nattog. I gamle dage, bare for 20 år siden, kunne jeg køre med nattoget fra Aarhus til København. Man kunne tage et bad på hovedbanegården, og så var man klar til at gå til møde og behøvede slet ikke at tage på hotel.

Smertensbarnet Østbanen Kathrine Olldag (R) opfordrer til en langsigtet løsning, der gentænker hele konceptet med lokale, mindre jernbaner. For lokalbanerne administreres af regionerne og har kun finansiering til drift og vedligeholdelse, men ikke omfattende reparation og udskiftning af nedslidte skinner.

- Det problem, som Østbanen har nu, kommer vi jo til at stå i igen, når Lollandbanen og Tølløsebanen skal repareres. Til den tid har Region Sjælland jo heller ikke penge til det. For mig at se, må staten på den korte bane dække de 23 millioner kroner, som regionen skal betale for et lån i 25 år. Men der mangler overordnet diskussion på Christiansborg, om hvad vi vil med lokalbanerne. Det nytter jo ikke noget, at der ikke er en kasse til at finansiere noget, vi har så stærkt brug for. Det må blive et centralt element i trafikaftalen, siger Kathrine Olldag,

Anne Valentina Bertelsen er klar til at presse transportministeren.

- Vi vil have 100 millioner kroner til lokalbanerne på finansloven, det er bare for at lukke hullet, det er det efterslæb, som Danske Regioner har beregnet, at der er. Derefter er vi nødt til at finde finansiering af Østbanens skinner i infrastrukturplanen, som vi forhåbentlig kommer i gang med lige efter nytår. Transportministeren er jo svært begejstret for BRT (busser i en bane) og ikke særligt interesseret i at bevare toget. Men det kommer han til at tage et slagsmål med os om, siger SF's transportordfører og fortsætter:

- Lokalbanerne er hamrende vigtig infrastruktur for alle, der bor lidt uden for hoved-jernbanenettet. Jeg havde ikke kunnet komme til folkeskolens ældste klasse og siden i gymnasiet, hvis Lollandsbanen ikke have været der, og sådan har folk på Stevns, oplandet til Køge og andre steder et stykke fra de store baner det jo også. Jernbaner giver grobund for bosætning og for erhvervslivet.

Både Jacob Jensen og Brigitte Klintskov Jerkel håber på, at Østbanen får en redningsplan i finansloven eller i den kommende trafikaftale.

- Regionen har ikke 600-700 millioner kroner til at udskifte skinnerne, det må stå klart for en enhver. Regionen kan vedligeholde skinner inden for sit budget, men har ikke midler til at skifte dem ud, siger Jacob Jensen.

Brigitte Klintskov Jerkel har spurgt transportministeren i et såkaldt paragraf 20-spørgsmål, om han vil prioritere Østbanen i finanslovsforhandlingerne.

- Det vil han ikke. Så jeg håber virkelig, at støttepartierne vil bære det ind i forhandlingslokalet, siger hun.

relaterede artikler

Kommuner skal kunne bremse udlejning af ruiner 06. oktober 2020 kl. 17:45

Regeringen skærper kurs mod uro på Motalavej og andre boligområder 06. oktober 2020 kl. 17:44