Gode læsevaner grundlægges tidligt, og forældrene bør gå forrest, når det kommer til at inspirere deres børn til at læse mere. Foto: PR

Send til din ven. X Artiklen: Sjællandske elever er bagefter i læsning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Sjællandske elever er bagefter i læsning

Sjælland - 22. juli 2021 kl. 06:00 Af Signe Ravn Kontakt redaktionen

9. klasses elever på Sjælland læser dårligere end landsgennemsnittet. Forsker maner dog til besindighed.

Tal fra Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik viser, at de sjællandske 9. klasses-elevers karaktergennemsnit i læsning ligger under landsgennemsnittet.

Hvor gennemsnittet nationalt er 6,8, henter de sjællandske elever et karaktergennemsnit på 6,5 i læsning.

Forskellen er dog ikke så stor, at sjællandske forældre bør ligge vågne om natten af bekymring.

Hjælp dit barn til bedre læsning

Læs sammen med dit barn. Find en bog hver især og sæt jer ved siden af hinanden og læs. Sæt dig ind i den bog, dit barn skal til at læse, og tal med barnet om handlingen, før I begynder. Hvad forventer I af bogen? Hvilken genre er den? Det hjælper barnet til at få mere ud af historien og huske det, der bliver læst.

Tag på biblioteket og find bøger sammen. Hvis I tager en familieudflugt på biblioteket, kan alle tage en bog med hjem. Det behøver ikke være tunge emner. Det vigtigste er, at det er emner, I finder spændende. Ellers kan det halte med motivationen til at komme i gang.

Tal undervejs om, hvad I læser. Hvad oplever hovedpersonerne? Er der noget, der kommer som en overraskelse for jer? Hvordan tror I, at historien ender? Ved at vise en interesse for det, dit barn læser, og snakke med dem om det, styrker du barnets motivation for at læse.

Gør læsning til en hyggelig ting. Skab nogle hyggelige rammer for læsningen. Måske skal der lidt slik, frugt eller et glas saft på bordet, så man kan nyde ferielæsningen bedst muligt.

Hold pause. Det kan være let at falde hen i en bog, men det er også en god idé lige at tage et hvil i ny og næ. Så husk at lade dit barn tage en pause, når der er brug for det.

Kilde: FrontRead.dk Hjælp dit barn til bedre læsningKilde: FrontRead.dk - Da der er tale om alle elever, er forskellen formentlig signifikant, men det er ikke det samme som, at den er meningsfuld, siger Jan Mejding, lektor emeritus fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet.

Han minder om, at man skal være varsom med at beslutte noget på baggrund af eksamensresultater, da de ikke er konstrueret til at måle eksakte forskelle, og godt kan svinge en smule.

Det er et fingerpeg - Men det er et fingerpeg om, at der kan være ting, der skal undersøges nærmere - hvad kan være årsagen til, at det falder sådan ud?

I 2016 viste en stor international læseundersøgelse, at 4. klasses elevernes læsefærdigheder generelt var for nedadgående.

- Det viser jo, at det med læsning ikke bare er noget, der kommer af sig selv. Det er noget, der skal arbejdes med, og selvom vi synes, vi i en lang række år har gjort en indsats for at styrke elevernes læsning, er der hele tid en ny række børn, der kommer op, som har brug for den bedst mulige undervisning.

Hold læsningen ved lige Indsatsen skal helst resultere i, at færrest muligt enten har problemer med at læse eller læser så dårligt, at de i stedet er nødt til at holde sig til andre medier, eksempelvis billedmedier.

- Læsning er en kulturfærdighed, som man er nødt til at øve. Vi ved, eleverne bruger mindre og mindre tid på at læse og især på at læse længere tekster. De læser mere og mere på skærm, og de læser mere og mere kortere tekster. Det kræver derfor en særlig indsats at få eleverne til at læse længere tekster, minder Jan Mejding om.

Forældre må gå forrest Man må gribe det an som alle andre færdigheder, som også skal holdes ved lige for at fungere ordentligt. Og her kommer forældrene ind i billedet. De kan nemlig selv hjælpe gode læsevaner på vej hos deres børn.

Præcis, hvad der virker bedst, er dog et åbent spørgsmål.

- Det er så individuelt for de enkelte elever og børn. Hvad har familien tid til at gøre? Er forældrene et godt eksempel? Hvor tit ser børnene deres forældre sidde og læse en bog? Mit bud er, at det er forholdsvis sjældent, det sker, men man kan prøve at være et godt eksempel for sine børn og vise, at det at læse er en spændende og god ting. Man kan for eksempel holde en fjernsynsløs aften, hvor man kun læser, foreslår Jan Mejding og tilføjer så med et smil:

- Hvis der altså ikke lige er landskamp.