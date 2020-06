Send til din ven. X Artiklen: Sjællandske Medier tilpasser sit valgte lag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sjælland - 15. juni 2020 kl. 20:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En enig generalforsamling besluttede mandag aften at ændre Sjællandske Medier A/S' vedtægter, således at bestyrelsen fremadrettet vil bestå af seks til otte aktionærvalgte medlemmer mod i dag 11. Nyt er også, at ikke alle medlemmer skal vælges af de aktieklasser, som står bag de enkelte dagbladstitler eller -udgaver.

Inden forslaget om vedtægtsændringer blev besluttet, havde selskabets formand, Niels Jørgen Hansen, redegjort for baggrunden for ændringsforslaget, der er resultatet af et arbejde, der har stået på i formandskab og bestyrelse siden sidste generalforsamling, hvor tankerne om en ændring første gang blev luftet for aktionærerne.

- Vores overvejelser om strukturen i selskabets valgte ledelse har ført til, at der i dag foreligger et forslag til ændring af vore vedtægter, sagde Niels Jørgen Hansen under aftenens beretning og fortsatte:

- Forslaget har været drøftet, ikke blot på møder i bestyrelsen, men også på møder i repræsentantskabskredsen. Det, der ligger nu, afspejler disse drøftelser.

- Vore nuværende bestemmelser er mere præget af historie end af morgendagens behov, sagde han og redegjorde for, at alle bestyrelsesmedlemmer i dag vælges efter geografi, idet Sjællandske Medier har seks geografisk opdelte aktiegrupper, der hver for sig vælger bestyrelsesmedlemmer.

Niels Jørgen Hansen hæftede sig ved, at den siddende bestyrelse rent faktisk rummer forskellige faglige kompetencer og en god fordeling i forhold til køn og alder, men bemærkede, at det mere er held end resultat af en god proces, da det jo er de enkelte aktieklasser, der suverænt indstiller og vælger deres medlemmer af bestyrelsen.

Nye tider - I en moderne virksomhed er der brug for, at bestyrelsen til enhver tid afspejler virksomhedens behov. Det er det, vi gerne vil sikre med vedtægtsændringen, sagde Niels Jørgen Hansen i sin begrundelse for ændringsforslaget.

- Vi foreslår derfor, at når der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem, så spørger man, hvilken profil har vi brug for her: En købmand, en landmand, en person med kendskab til medieverdenen, en advokat, en politiker - eller hvilke andre særlige indsigter og fagligheder har Sjællandske Mediers bestyrelse aktuelt brug for for at kunne være den bedst mulige bestyrelse for selskabet og sparringspartner for direktionen.

- Samtidig giver det mulighed for samlet at vurdere nye bestyrelseskandidaters køn, alder og geografiske tilknytning samt vurdere behovet for kontinuitet, pointerede formanden.

Dog er vedtægtsændringen formuleret, så det sikres, at der fortsat vil være bestyrelsesmedlemmer, der er rodfæstet i udgivelsesområdet, idet der altid skal være et aktionærvalgt medlem fra henholdsvis DAGBLADETs, Nordvestnyts og Sjællandskes udgivelsesområde, samt en repræsentant for F-aktionærerne. Modsat i dag vil alle generalforsamlingsdeltagere kunne stemme på alle kandidater.

Som konsekvens af vedtægtsændringen reduceres også antallet af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, således at bestyrelsen fremadrettet maksimalt vil have 12 medlemmer mod 17 i dag.

