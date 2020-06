Sjællandske Medier rækker ud til flere

Chefredaktør Bente Johannessen fortalte, at Sjællandske Medier i de indledende coronamåneder gjorde alle artikler om pandemien gratis på sn.dk, så alle kunne få del i al nødvendig information. Foto: Thomas Olsen

Sjælland - 15. juni 2020

Sjællandske Medier tilbyder gennem sine dagblade, ugeaviser og sn.dk seriøs, troværdig og gennemarbejdet journalistik til lige knap 1,5 millioner danskere.

- Det er en fjerdedel af Danmarks befolkning, der serviceres af mediehuset, efter at selskabet i januar købte Politikens Lokalavisers nordsjællandske ugeaviser og dermed også fik redaktioner i Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner, fastslog ansvarshavende chef- redaktør Bente Johannessen på generalforsamlingen i aftes.

- Aldrig før har selskabet rakt ud til så mange og tilstræbt at opfylde så mange menneskers informationsbehov, fastslog Bente Johannessen, inden hun gjorde status over nogle af det forløbne års journalistiske tiltag. Blandt flere tværgående dagbladstemaer fremhævede hun efterårets tema om digitalisering. Emnet blev dels taget op for at række ud til nye målgrupper, dels for at gøre eksisterende læsere klogere på nogle af digitaliseringens mange facetter.

- Skæbnen ville, at dette tema blev forløberen for en periode, hvor en pæn del af befolkningen grundet hjemmearbejde og afstandskrav er blevet langt mere afhængige af digitale løsninger, end nogen kunne ane i efteråret, bemærkede chefredaktøren - på passende digital afstand af aktionærerne.

Demokratiet

Blandt årets øvrige journalistiske satsninger fremhævede Bente Johannessen blandt andet et par politiske møder, arrangeret af Sjællandske Medier før folketingsvalget Grundlovsdag og, i samarbejde med de øvrige medier i Region Sjælland, op til Folketingets åbning.

- Der skabes en anden direkte dialog mellem mennesker, når de er sammen, end i avisens spalter og på sn.dk. Alle debatformerne har deres berettigelse, men med de fysiske møder bragte vi borgerne i direkte dialog med beslutningstagerne på Christiansborg, og de fik mulighed for at have en fælles dialog, om emner der virkelig optager lokalt.

- Og det er i min overbevisning en væsentlig rolle for et lokalt/regionalt mediehus at formidle den lokale debat, men også at bringe de lokale dagsordener og bekymringer til de centrale beslutningstageres kendskab.

En særlig tid

Forårets coronapandemi fyldte også i den redaktionelle beretning, da det var en helt speciel tid at bedrive journalistik - i et nedlukket samfund, hvor også mange journalister arbejdede hjemmefra.

Andre var dog på redaktionerne, og vi oplevede, hvor vigtigt det er som lokaljournalist at færdes rundt i sit lokalsamfund, undres og spørge ind til tingene. Det var på den måde, at nogle af denne særlige periodes bedste artikler blev til.

De første måneder i corona- perioden blev også en anledning til for en tid at suspen- dere betalingen for alt coronarelateret stof på sn.dk.

- Vi er ellers i gang med at øge mængden af betalte artikler på sn.dk, da det jo koster at producere kvalitetsjournalistik, sagde Bente Johannessen.

- Men netop i denne situation prioriterede vi at række ud til alle sjællændere og nordsjællændere med i situationen væsentlig viden. Det skulle ikke koste nogen noget at få den indsigt.

Radio4

Chefredaktøren talte om aktuelle tiltag på sn.dk og tilføjede, at 2019 også blev året, hvor Sjællandske Medier kastede sig ud i et nyt radioeventyr som medejer af den nye landsdækkende Radio4.

- Sjællandske Medier ejer 15 procent af stationen, som også alle andre regionale mediehuse i landet er medejere af, fortalte hun, der sammen med de øvrige ejermediers chefredaktører deltager i drøftelser af, hvordan det redaktionelle samarbejde om radioen løbende udvikles.

- Vi er for nylig begyndt at bringe relevante indslag fra Radio4 på sn.dk, og Sjællandske Mediers journalister har - siden stationen gik i luften 1. november - bidraget med historier fra vores område. Gennem Radio4 er Sjællandske Medier i kontakt med hele Danmarks befolkning, noterede Bente Johannessen.

